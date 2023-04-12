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慎選保健食品、謹記2原則 避免癌症復發風險

（林琮恩）
癌友治療過程中，若副作用不影響正常攝食，建議仍以六大類飲食均衡攝取為主，不必特別服用保健食品。(取自pexels)
癌友治療過程中，若副作用不影響正常攝食，建議仍以六大類飲食均衡攝取為主，不必特別服用保健食品。(取自pexels)

癌症病團調查，以台灣為例，超過八成患者曾在罹癌後使用保健食品。癌症希望基金會學術委員暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養部主任黃孟娟呼籲，癌友服用保健食品需注意劑量與均衡兩原則。根據國際研究發現，罹癌病人單一營養品服用劑量過高，甚至有可能增加癌症復發風險。

掌握劑量與均衡，單一營養品絕不可過量。

黃孟娟表示，癌友治療過程中，若副作用不影響正常攝食，建議仍以六大類飲食均衡攝取為主，不必特別服用保健食品。她指出，癌友化療過程中體力勢必受到影響，建議攝取魚肉蛋豆類等優質蛋白質，幫助組織修復，讓免疫細胞合成更有效率。

「除了一般劑量，符合膳食營養素建議攝取量的綜合維生素礦物質補充劑以外，比較不建議常態、重複或較高劑量補充保健食品。」黃孟娟表示，根據國際治療指引，癌症患者在治療期間僅建議使用維生素礦物質補充劑，且劑量與健康成人相同即可。她表示，研究顯示，患者食用過量的維生素A，或維生素A、E的複合劑，可能增加肺癌再發的風險。

麩醯胺酸修復粘膜，緩解後就應停用。

黃孟娟也說，麩醯胺酸雖可幫助患者粘膜修復，但也有國際研究指出，服用過量導致血癌復發風險增加。她說，此類保健食品建議只在黏膜潰瘍症狀嚴重期間使用，不可作為常態性使用。

坊間流傳靈芝、冬蟲夏草及牛樟芝等多醣體成分可防癌、抗癌。黃孟娟表示，多醣體的作用是提升患者免疫能力，無法直接殺死癌細胞，若要提升免疫力，癌友可以多吃杏鮑菇、猴頭菇、金針菇、黑白木耳等富含多醣體的常見菇類。

此外，黃孟娟指出，市面上常見的癌症配方、腫瘤配方等多為「均衡營養品」，含有較高的蛋白質、均衡的維生素礦物質，也會添加能夠刺激免疫力的營養素，若是政府認證過的特定疾病配方食品，使用時就不必擔心劑量問題。

癌症 蛋白質 免疫力

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