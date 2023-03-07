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有膽結石 留著當舍利子？

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
飯後「胃」痛得很厲害的，可能是膽結石作怪。（本報資料照片）
飯後「胃」痛得很厲害的，可能是膽結石作怪。（本報資料照片）

最近台灣星雲法師往生，舍利子又成為熱門話題。

病人：「我有膽結石，沒有痛過，要開刀嗎？」

膽結石是現代文明病之一，有人與膽結石和平共存一輩子，但共存不和平的也比比皆是。

以前衛生條件不好，尤其鄉下地區喝井水或地下水，其中礦物質或雜質經由飲水流到血液中，再由膽汁分泌出來，由於成分不正常容易在膽汁中沉澱，形成膽結石。

近幾十年來，由於公共衛生進步，這種飲水品質不良引起的膽結石已逐漸減少，反之，由於肥胖、高血脂，膽汁中會有過多的脂肪而沉澱，成為膽結石的比率也越來越多，這也是歐美人士膽結石的主要原因。

台灣曾有一對兄弟，都有膽結石，不敢開刀，因為都沒有痛過，想不到先後去旅遊吃了大魚大肉，膽結石卡在膽囊管出口，形成急性膽囊炎，差點在海外被醫師抓去宰了，兩人先後趕快搭飛機回台灣開刀處理掉。

在以前沒有腹腔鏡手術的時候，開一個膽囊切除手術，要在肚皮上劃一大線，把內臟露出在醫師眼前，再腹中取物把膽囊切除掉。近年來，腹腔鏡手術發達，只要在肚皮上鑽幾個小洞，傷口小，復原又快，二、三天就可出院，真是不可同日而語。

有了膽結石，一定要開刀嗎？內科醫師的看法是不一定，如果沒有痛過，有些人可長相左右。都沒有發作過，將來往生後就是「舍利子」了，但一旦有痛過，只要一次就非動刀不可了，因為有一次，一定會有第二次，輕則膽囊炎，重則引發敗血症，甚至膽囊破裂，造成腹膜炎，甚至因太晚處理引起敗血症而往生的也時有所聞。

膽結石的痛，通常在上腹部，好發於飲食後半小時左右，很多人吃完飯後胃脹、胃痛，以為是胃的問題，其實其中有不少是膽結石在作怪，尤其是飯後「胃」痛得很厲害的，幾乎都是膽結石的關係。

心裡的石頭，要心理治療；膽的結石，根本之道在於切除膽囊，以後成為「無膽之徒」，男的從此怕老婆，女的從此更畏老公，也可以促進家庭和諧，也是一舉兩得。當然，留著不處理，將來當舍利子也是一種選擇，但要記得風險，避免油膩食物，並戒慎恐懼，才能避免嚴重的後果。

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