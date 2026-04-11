縮胃手術、瘦瘦針 父女減重100㎏ 腸道長度成「代謝」關鍵

林女說明，內外科整合治療，助林父（圖中左）和她合計減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)

43歲林女原本體重141公斤，長期受高血壓 、糖尿病 及肥胖所苦，經醫療團隊評估後，接受縮胃曠腸手術及術後營養管理，成功減重 70公斤；68歲林父深受鼓舞，透過打瘦瘦針並搭配飲食、運動減重30公斤，父女倆透過內外科整合治療策略，合計成功減重100公斤。

台灣中國醫藥大學附設醫院減重代謝外科主任暨國際代謝形體醫學中心院長黃致錕與團隊，今年3月發表在Obesity Surgery的研究，分析478名接受減重手術病人，發現人體小腸長度差異顯著（480至950公分）。研究顯示，小腸每增加10公分，糖化血色素平均上升約0.1%，且腸道較長者，罹患代謝症候群的風險顯著較高，因此可透過手術調整腸道長度，進而改善代謝負擔。

林女接受安排縮胃曠腸手術，完成胃袖狀切除及縮短部分小腸，術後調控食量與代謝，配合營養管理，減重70公斤，血壓及血糖數值已恢復正常，找回自信。

林父原107公斤，有高血脂、糖尿病及肥胖問題，受林女減重成功的鼓舞，並經黃致錕評估其生理指標後，接受新一代GLP-1腸泌素類藥物（俗稱瘦瘦針）治療，搭配飲食與規律運動，成功減重30公斤，目前每天慢跑3公里，帶來健康與自信。

黃致錕說明，肥胖治療發展為手術與藥物的整合治療模式。減重代謝手術對於重度肥胖病人，可因為改變腸胃道結構來達到減重效果，有助改善糖尿病等代謝疾病；新一代腸泌素類藥物透過調節食慾與延緩胃排空，助病人減重。

院方說明，透過跨專科合作，整合外科手術、藥物治療與營養指導，並持續將最新研究成果應用於臨床，讓肥胖治療邁向「精準醫療」時代。

林父（中）、林女（右四）與中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心團隊合影。(圖／中醫大附醫提供)

醫師黃致錕說明，內外科整合治療，助林姓父女減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)