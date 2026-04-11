我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

縮胃手術、瘦瘦針 父女減重100㎏ 腸道長度成「代謝」關鍵

記者趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
林女說明，內外科整合治療，助林父（圖中左）和她合計減重100公斤。(圖／中醫大附...
林女說明，內外科整合治療，助林父（圖中左）和她合計減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)

43歲林女原本體重141公斤，長期受高血壓糖尿病及肥胖所苦，經醫療團隊評估後，接受縮胃曠腸手術及術後營養管理，成功減重70公斤；68歲林父深受鼓舞，透過打瘦瘦針並搭配飲食、運動減重30公斤，父女倆透過內外科整合治療策略，合計成功減重100公斤。

台灣中國醫藥大學附設醫院減重代謝外科主任暨國際代謝形體醫學中心院長黃致錕與團隊，今年3月發表在Obesity Surgery的研究，分析478名接受減重手術病人，發現人體小腸長度差異顯著（480至950公分）。研究顯示，小腸每增加10公分，糖化血色素平均上升約0.1%，且腸道較長者，罹患代謝症候群的風險顯著較高，因此可透過手術調整腸道長度，進而改善代謝負擔。

林女接受安排縮胃曠腸手術，完成胃袖狀切除及縮短部分小腸，術後調控食量與代謝，配合營養管理，減重70公斤，血壓及血糖數值已恢復正常，找回自信。

林父原107公斤，有高血脂、糖尿病及肥胖問題，受林女減重成功的鼓舞，並經黃致錕評估其生理指標後，接受新一代GLP-1腸泌素類藥物（俗稱瘦瘦針）治療，搭配飲食與規律運動，成功減重30公斤，目前每天慢跑3公里，帶來健康與自信。

黃致錕說明，肥胖治療發展為手術與藥物的整合治療模式。減重代謝手術對於重度肥胖病人，可因為改變腸胃道結構來達到減重效果，有助改善糖尿病等代謝疾病；新一代腸泌素類藥物透過調節食慾與延緩胃排空，助病人減重。

院方說明，透過跨專科合作，整合外科手術、藥物治療與營養指導，並持續將最新研究成果應用於臨床，讓肥胖治療邁向「精準醫療」時代。

林父（中）、林女（右四）與中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心團隊合影。(圖...
林父（中）、林女（右四）與中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心團隊合影。(圖／中醫大附醫提供)

醫師黃致錕說明，內外科整合治療，助林姓父女減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)
醫師黃致錕說明，內外科整合治療，助林姓父女減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)

中醫大附醫說明，內外科整合治療，助林父（左）、林女（右）合計減重100公斤。(圖...
中醫大附醫說明，內外科整合治療，助林父（左）、林女（右）合計減重100公斤。(圖／中醫大附醫提供)

減重 高血壓 糖尿病

上一則

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

下一則

每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長

延伸閱讀

瘦得愈快老得愈快？減重熱潮被忽略的真相 醫師解謎

瘦得愈快老得愈快？減重熱潮被忽略的真相 醫師解謎
瘦瘦針效應外溢？ 專家：離婚機率恐翻倍

瘦瘦針效應外溢？ 專家：離婚機率恐翻倍
臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆

臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆
健康苗條女打猛健樂瘋狂嘔吐 酮酸中毒急住院 蘇一峰曝原因和解方

健康苗條女打猛健樂瘋狂嘔吐 酮酸中毒急住院 蘇一峰曝原因和解方

熱門新聞

老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥