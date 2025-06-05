按摩眼睛恐傷眼球…舒緩疲勞 閉眼和熱敷最好

醫師指出，若用眼過度導致眼睛疲勞，可適度閉眼休息，以熱敷方式來改善乾眼及疲勞狀況是相對安全的做法。示意圖。（圖／123RF）

人到中年後眼力退化，最先面臨的是老花眼問題，東西要拿遠才看得清楚，隨著年紀增長，接續可能面臨白內障、甚至更嚴重的黃斑部病變。

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部醫師宋羽琪指出，隨著年齡增長，水晶體彈性減退，導致近距離調節困難，水晶體逐漸硬化、睫狀肌調節力下降，近距離聚焦能力減弱，女性約在40至45歲後開始出現老花眼，導致近距離視力減退。老花眼無法根治，但可配戴老花眼鏡、雙焦或多焦點鏡片改善看近視力。

除了調節力減退外，宋羽琪說，水晶體會因年齡增長而累積紫外線與氧化壓力，造成晶體核硬化及水晶體混濁問題，即為白內障，嚴重會影響視力清晰度甚至日常生活，可能需要接受白內障手術來改善視力狀況。

黃斑部病變堪稱頭號視力殺手，黃斑部是視網膜上主要負責中心視力的位置，一旦產生病變，常見症狀為視力模糊、視物扭曲或縮小，嚴重者恐致失明。

延緩上述三種眼睛退化其實有方法，宋羽琪說，適當的休息、熱敷有助於血液循環與舒緩疲勞，定期眼科檢查則能早期發現並及時處置，建立良好用眼習慣是延緩併發症的第一道防線。若需長時間近距離閱讀時，建議採行「20分鐘規則」，即每用眼20分鐘，便將視線移至約6公尺遠的物體，並持續20秒，藉此放鬆睫狀肌，並減輕調節肌的負荷。

從事戶外活動建議配戴能阻隔UVA與UVB太陽眼鏡及寬邊帽，以避免紫外線對水晶體與視網膜的長期傷害，減緩白內障生成及黃斑部退化發生。

此外，慢性病控制也是眼睛保健重點，宋羽琪提到，研究證實，香菸中的自由基會加速白內障與黃斑部病變的發生，戒菸可以減少相關的傷害。有慢性病如糖尿病 、高血壓 、高血脂 患者，皆有較高機會發生白內障或視網膜的血管病變，配合內科醫師控制慢性疾病，亦可減少眼部疾病發生機率。

坊間有許多眼睛按摩操，宋羽琪不建議當作常規視力保健，因眼球及眼眶周圍若按壓過度，不僅無益且可能有害，眼球結構相當細微，不當按摩可能導致眼壓改變、視網膜拉扯，甚至造成視網膜剝離。若用眼過度導致眼睛疲勞，建議適度閉眼休息，以熱敷方式來改善乾眼及疲勞狀況是相對安全的做法。

在飲食方面，抗氧化營養素補充能有效延緩眼睛退化，其中維生素C與E能中和自由基，減少氧化傷害；葉黃素與玉米黃質可吸收有害藍光，並保護視網膜細胞，減緩黃斑部病變惡化；金屬礦物如鋅及銅是抗氧化酵素的輔因子，有助維持視網膜的結構及循環；Omega-3長鏈多元不飽和脂肪，DHA/EPA則能抑制視網膜發炎及抗氧化並促進血液循環，研究顯示可有效延緩黃斑部病變進展。

魚油補充被證實可以改善瞼板腺功能，減緩乾眼症，宋羽琪建議日常飲食可從深綠葉菜中等攝取足量營養素，推薦食材包括菠菜、高麗菜、胡蘿蔔、南瓜、杏仁、核桃以及鮭魚與鮪魚，這些食物可同時提供多種保護眼睛的營養素。

中年人應對老花眼、白內障及黃斑部病變有基本認知，良好用眼習慣、日常營養素的補充及依循檢查建議，才能有效維護視力、延緩退化，步入中年後，仍能優雅享受清晰視界與無慮生活。