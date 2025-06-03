鈉助維持電解質平衡 這6種高鈉食品獲推薦

營養師表示，加鹽的堅果可在進行流很多汗的運動後，適當補充電解質。（圖／123RF）

鈉是我們的飲食中不可或缺的礦物質，但大多數人容易攝取過量，時間久了，高血壓 、腎臟疾病、心臟病 和中風 的風險就會增加，因此攝取應適量；Eating Well報導，營養師建議，飲食中有足夠的鈉可以幫助維持電解質平衡，專家也推薦對人體有益的六種高鈉食物。

1.堅果、種子和堅果醬

這些食品在製造過程可能會加鹽，但不須因此避開不吃。營養師里佐（Natalie Rizzo）說，她通常推薦未加鹽的堅果，不過堅果整體對人體有益，所以加不加鹽其實都可以，而每天吃核桃可以增加好的膽固醇，加鹽的堅果和種子可以在進行流很多汗的運動後補充電解質。

若不想攝取太多鈉，購買這些食品時可以找標有「低鈉」（lower-sodium）或「少鹽」（50% less salt）的產品，在家自己烘烤時可以用香料、大蒜或香草取代鹽巴。

2.發酵食物

德式酸菜和泡菜在製作過程中需要大量的鹽，鈉含量很高，兩匙德式酸菜鈉含量就可能高達180毫克。里佐說這兩項食物通常一次不會吃太多，因此她不反對在三明治裡加點德式酸菜或炒菜時加點泡菜，對身體的助益絕對比害處多。

健康的發酵食物還有克菲爾（kefir）、康普茶（kombucha）、味噌、印尼發酵黃豆餅（tempeh）。

3.橄欖

富含抗氧化劑和單元不飽和脂肪的橄欖天生就是鹹的，營養師艾文斯（Randy Evans）說，橄欖很營養，卡拉瑪塔（Kalamata）黑橄欖更是富含健康脂肪、維生素、礦物質和植物營養素的好選擇，因此在餐點中加點橄欖不僅能增添鹹味，也是加進營養。不過四顆橄欖就有248毫克的鈉，因此食用的量要注意。

4.海鮮罐頭

營養師蘿倫（Lauren Harris-Pincus）說，海鮮本身就有鈉，罐頭海鮮製作時會加鹽延長保存時間。通常一個海鮮罐頭的鈉含量為400至60克，但大多數美國人的海鮮攝取量沒有達到建議的一周8至12盎司，因此寧可選擇多吃魚獲得益處，比攝取過多鈉重要。

蘿倫說，只要限制自己對超級加工食品的攝取量，吃魚罐頭不會讓一天的鈉攝取量超標。需要做的是克制自己往鮪魚沙拉加鹽的欲望，因為鮪魚罐頭已經有很多鈉了。

5.茅屋起司

有些茅屋起司的鈉含量很高，蘿倫說，如果該餐或點心的其他食物不會太鹹，就無須擔心茅屋起司的鈉含量。有些人很難在早餐攝取到適當的蛋白質量，茅屋起司是個幫助達標好選擇。

6.豆類罐頭

里佐說，豆子罐頭價格低廉，又是健康的植物性蛋白質，她個人非常常吃。若因醫療因素不須限制鹽的攝取量，建議可以吃豆子罐頭。它們富含蛋白質和纖維，和各種食物都很搭。

如果不想吃進太多鈉，里佐說，可以先用冷水沖洗，因為高血壓或腎臟疾病需要限制鹽巴攝取量者，可以改吃乾燥豆類或低鈉品項。