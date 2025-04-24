糖尿病患頻頭痛嘔吐 檢查發現心臟3條冠狀動脈全阻塞急裝支架

馬偕醫院與南投醫院合作的心導管團隊為病人進行心導管介入手術。（衛福部南投醫院／提供）

台灣南投縣55歲簡姓男子患糖尿病 ，上月出現頭暈、嘔吐，經檢查心臟三條冠狀動脈全部阻塞，南投醫院分兩次以心導管手術安裝支架，打通三條冠狀動脈，病患術後隔天便可返家。

衛福部統計，心臟疾病位居台灣十大死因第二位，而急性心肌梗塞便是造成心臟疾病死亡的主因之一，而患有糖尿病及其他慢性疾病者罹患心肌梗塞的機率更高，且可能同時發生血管多處病變、鈣化嚴重或是瀰漫性病灶、慢性完全阻塞等情況。

馬偕醫院心臟內科醫師陸廷偉支援南投醫院，他說，心臟有三條主要的冠狀動脈，只要有某一處狹窄或阻塞，便可能導致心臟肌肉缺氧壞死，也是造成猝死主因。簡姓病患三條冠狀動脈，左迴旋支急性阻塞、左前降支慢性完全阻塞、右冠狀動脈狹窄，治療難度較高且風險提升。

「慢性」冠狀動脈完全阻塞(Coronary Total Occlusion)雖不像「急性」心肌梗塞那樣危急，不會立即致命，但長期下來使心肌缺氧，造成心臟功能受損，且因為「慢性」，病人的血管已失去彈性，施行氣球導管擴張及支架置放是相當考驗技術的，以往可能要開胸血管繞道手術治療。但南投醫院心導管中心團隊處置下，將系統穩定，成功疏通病人阻塞的血管。

陸廷偉提醒，慢性病患者更要控制好血糖 、血壓，維持良好日常生活作息，預防心血管疾病 的發生。

南投醫院在衛福部及南投縣衛生局支持下，去年開始接受馬偕紀念醫院心臟科支援，在心臟血管內科系及冠狀動脈暨周邊介入醫學主任蔡政廷醫師的領導下，目前有3位主治醫師支援。除了一般心導管介入治療之外，複雜性心導管介入手術也能夠順利處理，4月便成功完成兩件慢性冠狀動脈完全阻塞，讓南投縣民得到完善的緊急醫療照護。