小時候肥胖 生長板恐提前閉合

體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

很多長輩覺得孩子「肉肉的」很可愛，也是未來抽高的本錢；但研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍，小兒內分泌暨減重 專科醫師說，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯，且過量瘦素也可能加速生長板的密合。

根據世界肥胖聯盟官方期刊「肥胖評論」研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍，且肥胖還可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病 等慢性病風險。

小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷曾收治1名8歲女童，因家長發現內褲有血跡，才驚覺異常帶來就醫。一查發現女童不僅BMI高達22.2（大於95百分位），已達肥胖標準，還出現脖子後方暗沉、乳房發育等性早熟症狀，家長原以為她只是「肉肉的」，未特別留意這些異常變化，差點錯過黃金治療期。

一問之下才發現，女童從小就偏愛高糖、高油、高精緻澱粉食物，如早餐多以吐司、饅頭配調味乳；放學後則愛吃雞蛋糕、麵包或餅乾當點心且正餐幾乎不吃青菜，長期攝取過多熱量、缺乏膳食纖維，導致她的體重遠超出生長曲線。

王律婷表示，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯。根據一篇刊登在「BMC pediatrics」期刊上的研究，超重或肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童的2倍；過量的瘦素也可能加速生長板的密合、影響身高。

王律婷進一步說，孩子在青春期胰島素阻抗會升高，同時間合併肥胖問題，更容易影響血糖與脂肪代謝，也意味著肥胖孩子可能提早長高，但由於生長板提前閉合，導致最終成年身高受到影響，同時也身處於糖尿病的風險中。 預防兒童肥胖應從飲食、運動、睡眠3方面著手。

王律婷說，飲食方面要選擇高營養、低糖飲食，適量補充維生素D、鋅、鈣、魚油與葉酸，尤其早餐至關重要，可降低胰島素阻抗並提升學 習表現；搭配每週至少運動3次，每次1小時以上，可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

王律婷提醒，除了吃好、多動，睡眠更不可少，要在10點前就寢，充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育，學齡兒童與青少年應確保，每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。