我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

小時候肥胖 生長板恐提前閉合

賴昀岫
體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期。圖非新聞當事人。（本報資料照片）
體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

很多長輩覺得孩子「肉肉的」很可愛，也是未來抽高的本錢；但研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍，小兒內分泌暨減重專科醫師說，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯，且過量瘦素也可能加速生長板的密合。

根據世界肥胖聯盟官方期刊「肥胖評論」研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍，且肥胖還可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病等慢性病風險。

小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷曾收治1名8歲女童，因家長發現內褲有血跡，才驚覺異常帶來就醫。一查發現女童不僅BMI高達22.2（大於95百分位），已達肥胖標準，還出現脖子後方暗沉、乳房發育等性早熟症狀，家長原以為她只是「肉肉的」，未特別留意這些異常變化，差點錯過黃金治療期。

一問之下才發現，女童從小就偏愛高糖、高油、高精緻澱粉食物，如早餐多以吐司、饅頭配調味乳；放學後則愛吃雞蛋糕、麵包或餅乾當點心且正餐幾乎不吃青菜，長期攝取過多熱量、缺乏膳食纖維，導致她的體重遠超出生長曲線。  

王律婷表示，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯。根據一篇刊登在「BMC pediatrics」期刊上的研究，超重或肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童的2倍；過量的瘦素也可能加速生長板的密合、影響身高。

王律婷進一步說，孩子在青春期胰島素阻抗會升高，同時間合併肥胖問題，更容易影響血糖與脂肪代謝，也意味著肥胖孩子可能提早長高，但由於生長板提前閉合，導致最終成年身高受到影響，同時也身處於糖尿病的風險中。  預防兒童肥胖應從飲食、運動、睡眠3方面著手。

王律婷說，飲食方面要選擇高營養、低糖飲食，適量補充維生素D、鋅、鈣、魚油與葉酸，尤其早餐至關重要，可降低胰島素阻抗並提升學習表現；搭配每週至少運動3次，每次1小時以上，可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

王律婷提醒，除了吃好、多動，睡眠更不可少，要在10點前就寢，充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育，學齡兒童與青少年應確保，每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。

糖尿病 減重 升學

上一則

便血小心大腸癌 4狀況快就醫 8成患者是吃出來的

延伸閱讀

小心「溜溜球效應」狂瘦又復胖 她就醫已脂肪肝、糖尿病前期

小心「溜溜球效應」狂瘦又復胖 她就醫已脂肪肝、糖尿病前期
瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好

瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好
白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物

白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物
肉肉的是抽高本錢？ 醫提醒這狀況恐加速生長板密合

肉肉的是抽高本錢？ 醫提醒這狀況恐加速生長板密合

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
生活作息良好，血壓血脂控制穩定也可能是心肌梗塞的候選人，醫界發現，第四種血脂「脂蛋白（a）」，恐是導致心血管疾病的新關鍵。（123RF）

生活規律卻心肌梗塞險送命 醫揭兇手是「第四種血脂」

2025-04-10 05:32
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
醫師指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，每天以450到500毫升最健康；示意圖。（圖／123RF）

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

2025-04-07 02:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅