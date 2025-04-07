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缺牙咀嚼功能變差 影響營養吸收 暗藏肺炎風險

廖靜清
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專家提醒，長輩如果咀嚼或吞嚥不佳，就會變得挑食，有可能造成熱量和營養不足；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，長輩如果咀嚼或吞嚥不佳，就會變得挑食，有可能造成熱量和營養不足；示意圖。（圖／123RF）

超高齡社會來臨，「健康老化」愈發重要。台灣國健署署長吳昭軍表示，上了年紀後能吃才是福，若因牙口、咀嚼功能變差，容易影響進食而導致營養不良。

吳昭軍指出，以台灣為例，長者72%有部分缺牙，29.9%覺得自己的牙齒功能差；65.8%因為咀嚼或吞嚥問題，吃東西的種類有限。如果咬不動、吞不下，經常吃流質或軟爛食物，久了會沒食欲，容易因蛋白質、膳食纖維、鈣、鎂、維生素D等營養素攝取不足，漸漸流失肌肉、免疫力下降，導致各種疾病上身。

國健署社區健康組研究員麥揚俊說，老家人如果牙口不好，除了進食困難影響營養吸收，口腔也容易出現細菌感染，一旦發生嗆咳，提高了發生吸入性肺炎風險。建議應請醫師評估裝置假牙或植牙把空缺補起來，改善咀嚼功能及外觀。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，長輩在「我的餐盤」六大類食物中，每日應攝取的蔬菜類、水果類、乳品類低於標準，原因跟牙齒狀況、咀嚼或吞嚥不佳有關，咬不動變得挑食，無法好好吃完一餐，造成熱量和營養皆不夠。

為了照顧高齡者的營養，國健署2019年推出「高齡營養質地調整飲食」，透過檢測食物的軟硬度，讓有牙口問題的長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。「社區營養推廣中心」讓營養師走入社區，為地方長輩提供營養照護。

照顧高齡者的營養，透過食物的軟硬度，讓有牙口問題的長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃...
照顧高齡者的營養，透過食物的軟硬度，讓有牙口問題的長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。（圖／AI生成）

國健署提供食材挑選及質地調整建議，幫助長輩輕鬆攝取營養，以蔬菜為例，菠菜、莧菜、高麗菜、胡蘿蔔經過烹煮後質地較軟，鈣、鐵含量豐富，適合搭配五穀雜糧。另可選用嫩葉、切丁、切絲等技巧，讓蔬菜容易煮軟，再加上炒熟剁碎的雞蛋，一樣能變化出美味的特色銀髮料理。（廖靜清）

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