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頭痛用中醫治療？5情況是「危險徵兆」 快先看西醫

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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頭痛除了可以透過西醫治療外，也可以透過中醫改善頭痛問題，但醫師指出，有些頭痛型態屬於危險徵兆，這時建議應先到西醫確認腦部是否有嚴重問題，不要拖延。

注意5危險徵兆 要先求助西醫

有些人對於止痛藥的使用有疑慮，因此不想要到西醫求診，想轉至中醫透過中藥、針灸等方式治療。不過頭痛的原因有很多種，也有可能是因腦部外傷、出血、腫瘤等原因引起。

台灣衛生福利部台北醫院中醫科醫師鄭伊倫提醒，若頭痛有以下五情形時，是較危險的徵兆，不是一個可以等待它消退的情況，要懷疑有可能是腦部有一些較嚴重的問題，應先到西醫做詳細檢查：

1.年輕時都沒有問題，但50歲以後才開始頭痛。

2.頭痛是屬於越來越痛型的。

3.頭痛是突然發生的劇痛。

4.頭痛持續且無法緩解。

5.頭痛時伴隨其他症狀，如：意識改變、胡言亂語、昏睡、認知錯亂、高燒、嘔吐、視力模糊、身體偏側無力、易跌倒、平衡感出現問題等。

「這些」可能會引起頭痛

若經過檢查確定只是單純的頭痛問題，中醫可以依照頭痛的型態、位置等給予不同的治療方式來改善惱人的頭痛問題。不過，除了治療以外，日常生活中也有許多要注意的地方。

以偏頭痛為例，鄭伊倫中醫師表示，它怕光、怕吵，因此頭痛發作當下建議先找個較舒適安靜的地方休息，讓疼痛緩解一下，緩解後再來就要了解自己是否有以下可能誘發偏頭痛的原因：

1.食物：以下是常見可能會誘發頭痛的食物，若自己食用後也容易誘發，就建議盡量不要吃：酒精、酪胺酸食物，如起司、乳酪等；咖啡因，如茶、咖啡等；加工製品，建議盡量吃原型好消化的食物。

2.環境：像是聲光刺激，有些人就容易因此誘發頭痛，這時就要避免過度吵雜或聲光刺激較強的地方，如：煙火閃爍時，光的刺激也有可能會是誘發原因。

【本文授權轉載自健康醫療網

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