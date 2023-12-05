足跟骨刺痛起來要人命 四大好發族群看這裡

在劉先生術前的X光片中，可看到他的後足跟長有骨刺（左圖），經由手術移除，術後X光片已看不到骨刺。（記者吳慧芬／翻攝）

務農的劉先生常在貨車跳上跳下搬運作物，兩年前開始出現後足跟痛，吃止痛藥兩年也未改善，輾轉到到骨科 就醫，經照X光發現是「跟骨骨刺」，開刀移除骨刺才告別疼痛。醫師指，跟骨骨刺好發族群為長時間久站、行走運動傷害、體重過重、足部結構異常族群，提醒若有超過一周的足跟疼痛，經休息仍未緩解應就醫。

收治病例的台灣七賢脊椎外科醫院骨關節 科主任吳宗哲表示，劉先生從發財車跳上跳下的動作，讓他的腳後跟有拉扯感，只要久走就會疼痛，初期他以為是痛風，吃了止痛藥兩年未改善，才來掛他的門診，就診時後腳跟有明顯突起及腫痛，X光呈現腳後跟有明顯的骨刺。

吳宗哲表示，此為阿基里斯肌腱過度拉扯引起的骨刺，在門診先給予劉先生局部注射治療減緩不適，劉先生思考後決定做手術一勞永逸。手術中移除了原本突起的骨刺及發炎的肌腱組織，術後石膏保護約一個月。劉先生回診時表示足跟疼痛大幅改善。

吳宗哲表示，「跟骨骨刺」是指在足跟骨下方形成的骨質增生，通常形成在足底筋膜連接到踵骨的位置，跟骨骨刺患者可能生足跟疼痛、足底灼熱感及腫脹、行走或跑步後疼痛加劇等症狀，而部分症狀會與足底筋膜炎相似，但仍有明顯的差異。

「跟骨骨刺」治療大部分都是保守治療或是局部治療，少部分頑強性的問題則需要手術處理骨刺及肌腱。手術的方式有許多種，有傳統及微創關節鏡的方式，視病人狀況來做決定。

吳宗哲表示，跟骨骨刺術後若非常配合復健治療，幾乎都能改善原本問題。好發族群為長時間久站、行走運動傷害、體重過重、足部結構異常，例如扁平足、高足弓等族群。

吳宗哲呼籲民眾足跟疼痛如果持續一週以上經適當休息仍未緩解，建議就醫檢查，儘早介入復健或保守性治療大部分都能緩解症狀，治療後也遵循衛教資訊及適時的生活調整，以改善生活品質。