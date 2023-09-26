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嚴重便秘突發奇想用手摳「菊花」 他1急症差點沒命

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

72歲老翁長期飽受便秘所苦，平時靠軟便藥助便，但近來便秘加劇，每次如廁總讓他痛不欲生，日前竟突發奇想「改用摳的試試看」，結果不僅沒有挖出糞石，反倒因細菌感染引發有高度致死風險的「佛尼爾氏壞死症」，只得緊急手術清創感染部位，所幸治療後恢復良好！

年紀大腸胃蠕動差 手指摳糞釀感染

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳指出，這位患者因年紀較大，腸胃蠕動比較差，使得近年來飽受便秘之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前數日沒上廁所，他突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉「痛痛的」，他以為只是痔瘡不以為意，但忍了好幾天依舊未改善，只好趕緊就醫。

佛尼爾氏壞死症 致死率高達9成

就醫檢查時外觀沒有紅腫跡象，先行給藥建議返家觀察，不料兩天後症狀加劇再度就醫，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，立即安排斷層掃描及手指內診，確認是細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」，若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。

便祕原因多 肛門出現這些症狀速就醫

林敬淳提醒，便秘是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成便秘原因則以原發性便秘居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。

而本身若是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。

資料來源：健康醫療網

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