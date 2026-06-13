世界盃觀賽前先被搶…中國球迷剛到墨西哥 就遭持槍洗劫

2026年世界盃11日在墨西哥登場，有中國球迷赴墨西哥觀賽，但抵達墨西哥半小時就在機場附近遭遇持槍搶劫。(圖／取自微信)

2026年世界盃 11日在墨西哥 登場，有中國球迷赴墨西哥觀賽，但抵達墨西哥半小時就在機場附近遭遇持槍搶劫，電腦、現金、手錶等貴重物品盡失。中國駐墨西哥大使館 隨後發布安全提醒，如不幸遭遇極端事件立即報警。

中國「都市快報」報導，球迷李先生和朋友王先生在當地時間10日晚6時多落地，7時多就遭遇搶劫，當時他們才離開機場約1公里。王先生在社群媒體發布的影片顯示，他的額頭因被槍械抵壓，留下清晰的紅色壓痕。

李先生稱，「劫匪是一對飛車黨，一人接應一人搶劫，槍頂在我們頭上，搶完坐摩托就跑了」，搶匪搶走兩人的護照、電腦、現金、手錶等貴重物品，報警時還遇到警方時也跟他要錢。他表示再也不會來墨西哥了，還是中國安全。

中國駐墨西哥大使館12日在微信公眾號公告，當地時間6月10日深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國赴墨觀賽旅客遭遇持槍搶劫的惡性事件。

中國駐墨西哥使領館提醒，夜間外出要提高安全意識。切勿露富，勿隨身攜帶大量現金、首飾等貴重物品；在公共場合避免暴露大量現金。妥善保管個人證件，避免將其與現金、貴重物品集中存放，以免丟失、被盜影響後續行程。

中國駐墨西哥使領館並提到，如不幸遭遇盜搶、綁架、槍擊等極端事件，務必以人身安全為先，在確保安全後立即撥打 911報警，並視情況與駐墨使領館聯繫。

在墨西哥城，球迷們正通過警方設置的檢查站驗票，前往球場觀看2026 FIFA世界盃開幕賽。(路透)