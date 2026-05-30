世界盃主辦城╱墨西哥隊主場：瓜達拉哈拉完全觀賽指南

阿科隆球場。（路透）

全部16座世界盃 城市評比中，瓜達拉哈拉在整體旅遊體驗、住宿價格和安全程度方面名列第一，比墨西哥 城更安全、比美國南方城市更涼爽、比任何一座城市都更有墨西哥文化底蘊。

瓜達拉哈拉是墨西哥第二大城市，也是龍舌蘭酒（Tequila）和馬里亞奇音樂（Mariachi）的發源地。它是墨西哥三次主辦世界盃的傳統城市之一，曾在1970年和1986年舉辦世界盃比賽，2026年將第三度舉行世界盃賽事。

本屆4場小組賽全在阿科隆球場（Estadio Akron）舉辦，包括墨西哥對南韓 的主場大戰和西班牙對烏拉圭的壓軸好戲，沒有淘汰賽，但4場的賽事含金量已足夠。

球場資訊

球場名稱：阿科隆球場（Estadio Akron，世界盃期間官方名稱：瓜達拉哈拉球場）

地點：墨西哥哈利斯科州薩波潘市（Zapopan, Jalisco），距瓜達拉哈拉市中心約14公里

容量：49,850人，本屆三座墨西哥場地中最小

本屆賽事：4場小組賽（無淘汰賽）

阿科隆球場以獨特的翠綠色外殼和火山口造型聞名，是Liga MX豪門Chivas de Guadalajara（瓜達拉哈拉心臟隊）的主場，場內「Fiesta Rebaño」區提供各種道地瓜達拉哈拉風味小吃，包括溺水三明治（Tortas Ahogadas）和墨西哥烤肉。

本屆賽事場次（中部時間CT）

6/11（四）晚上9時 南韓 vs. 捷克（小組賽A組）

6/18（三）晚上9時 墨西哥 vs. 南韓（小組賽A組）⭐墨西哥主場

6/23（二）晚上10時 哥倫比亞 vs. 剛果民主共和國（小組賽K組）

6/26（五）晚上8時 烏拉圭 vs. 西班牙（小組賽H組）

6/18墨西哥對南韓是阿科隆球場全賽需求最高的場次，球迷穿紅衫為「El Tri」（墨西哥隊的暱稱）吶喊，加上大批從北美各地趕來的韓裔球迷，氣氛預計極為熱烈。6/26西班牙對烏拉圭是本屆最受矚目的小組賽之一，本屆奪冠熱門西班牙在此壓軸登場。

🛂 入境墨西哥

入境規定和墨西哥城篇完全相同，請參閱墨西哥城篇的入境說明。簡要整理：

持美國永久居民（綠卡）：免簽

持台灣護照：免簽，填FMM表格即可

持中國護照：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

✈️ 從機場怎麼去球場

瓜達拉哈拉米格爾·伊達爾戈國際機場（GDL）——唯一主要機場

GDL距球場約20公里，是直飛航班的主要入口，從美國各大城市有直飛瓜達拉哈拉的航班，從墨西哥城飛約50分鐘。出機場後可搭Uber或DiDi，非比賽日約25至35分鐘到球場，費用約$10至$15美元。也可以搭公車到市中心再轉Linea 3地鐵，全程約60至75分鐘，費用低廉。

🚇 比賽日怎麼進球場

●Linea 3輕軌轉Autotren接駁（推薦）

搭Mi Tren Linea 3輕軌到靠近球場的站點，再轉Autotren接駁巴士直達阿科隆球場，是目前最穩定的大眾運輸路線，全程約40至50分鐘。Linea 3是瓜達拉哈拉最新的輕軌線，設施現代乾淨。

●Uber/DiDi

從市中心搭Uber或DiDi約30分鐘到球場，費用約$5至$10美元，是瓜達拉哈拉最多球迷選擇的進場方式。比賽日交通壅塞，建議比開賽前2小時以上出發。賽後叫車等待時間較長，建議先在球場附近等待人潮散去再叫車。

●開車停車

球場周邊有停車場，但比賽日前後交通壅塞，不建議開車。

核心建議：住在Zapopan或Providencia區的球迷搭Uber最方便，住在市中心的球迷可搭Linea 3轉接駁。比賽日至少提前2至3小時出發。

🌤️ 天氣

瓜達拉哈拉6月均溫最高約84至86°F，夜間約61至64°F，是本屆墨西哥三座城市中氣候最宜人的。海拔約1,566公尺，比墨西哥城低，高海拔反應較輕微，但第一天仍建議放慢節奏、多喝水。6月午後雷陣雨頻繁，帶薄外套和折疊傘是必要的，但早上和上午通常晴朗舒適。

🍽️ 球場附近吃什麼

阿科隆球場位於Zapopan，周邊以住宅區為主，但球場內的餐飲比其他城市更有當地特色：

球場內Fiesta Rebaño區：提供溺水三明治（Tortas Ahogadas，豬肉三明治淋上辣番茄醬汁）、墨西哥起司餅（Quesabirria）等瓜達拉哈拉道地小吃，是全賽球場內最有地方特色的食物。

球場外攤位：比賽日球場周邊攤販密集，玉米餅、烤肉、炸薯片，非常熱鬧。

Andares購物中心：距球場約5分鐘車程，是Zapopan最高端的購物和餐飲廣場，有多家連鎖餐廳和咖啡館，比賽前用餐方便。

華人球迷請注意：球場附近幾乎沒有中餐，瓜達拉哈拉全市的中式餐廳選擇也非常有限。建議把這次當成品嘗道地墨西哥美食的機會——溺水三明治是瓜達拉哈拉最有名的本地美食，在任何外地都吃不到。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

說實話，瓜達拉哈拉幾乎沒有規模可觀的華人社區，是本屆16座城市中華人社區最稀少的城市之一。全市中餐廳屈指可數。

這座城市的吸引力在別的地方：龍舌蘭酒小鎮（Tequila）距市中心約一小時車程，可以參觀正宗的龍舌蘭酒莊和蒸餾廠；查帕拉湖（Lake Chapala）是北美最大的淡水湖之一，風景壯闊；瓜達拉哈拉老城區的大教堂、歐斯比雪廣場（Plaza Tapatía）和奧羅斯科（José Clemente Orozco）壁畫是真正的墨西哥文化精髓。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節預計在市中心解放廣場（Plaza de la Liberación）或瓜達拉哈拉公園（Parque Agua Azul）舉辦，整個賽期直播每一場比賽，同時有現場音樂和文化活動，免費入場。

阿貝尼達查普爾特佩克大道（Avenida Chapultepec）是瓜達拉哈拉最熱鬧的酒吧街，世界盃期間每場比賽都有戶外大螢幕，配上馬里亞奇音樂，是感受瓜達拉哈拉足球文化氛圍的最佳地點。

⚠️ 安全注意事項

瓜達拉哈拉的觀光區（Andares、Providencia、Americana）安全程度較高，但夜間避免單獨在市中心行走，不要在人多的地方展示貴重手錶和相機。叫車使用Uber或DiDi，不要在街邊隨意攔車，自來水不能生飲，只喝瓶裝水。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

最近機場：瓜達拉哈拉國際機場GDL（約20公里，叫車約30分鐘）

比賽日交通：Linea 3輕軌轉Autotren，或Uber/DiDi

美國護照入境：免簽，填FMM表格即可

台灣護照入境：免簽，填FMM表格即可

中國護照入境：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

飲水安全：只喝瓶裝水，不喝自來水

比賽日建議出發時間：開賽前至少2至3小時

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