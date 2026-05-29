世界盃主辦城╱3度舉辦開幕：墨西哥城完全觀賽指南

阿茲特克球場。（路透）

全球唯一三度舉辦世界盃 開幕賽的球場，馬拉度納「世紀進球」就在這裡，但要先搞定簽證和高海拔。

阿茲特克球場（Estadio Azteca）不只是一座球場，它是世界足球的聖地。1970年世界盃決賽，巴西 在這裡奪冠；1986年世界盃決賽，阿根廷 在這裡封王；馬拉度納的「上帝之手」和「世紀進球」，就在這裡發生。2026年，它成為全球唯一一座三度舉辦世界盃比賽的球場，歷史感無可比擬。

6月11日，墨西哥對南非的揭幕戰在這裡踢響，是整屆世界盃的第一聲哨音。對華人球迷來說，墨西哥城是本屆16座城市中最需要提前準備的一站——簽證、高海拔、飲水安全，每一樣都需要事先了解。

球場資訊

球場名稱：阿茲特克球場（Estadio Azteca，世界盃期間官方名稱：墨西哥城球場）

地點：墨西哥城哥約阿坎區（Coyoacán），Calzada de Tlalpan 3465

容量：87,500人，全賽最大球場之一

本屆賽事：5場，共有3場小組賽、1場32強、1場16強

阿茲特克球場為迎接世界盃投入約11億墨西哥比索（約合6,100萬美元）進行大規模翻新，包括修復球場外牆、安裝全新LED照明系統、翻新更衣室、更換全場座椅和安裝高解析度螢幕。

值得注意的是，翻新完成後有球迷反映視線死角增加、設施仍有未完工之處，外界對球場結構和地基沉降也有一定關注。FIFA已確認球場符合賽事標準，但到場前可以多留意官方最新資訊。

本屆賽事場次（墨西哥城時間，中部時間CT）

6/11（四）下午3時 墨西哥 vs. 南非（小組賽A組，揭幕戰）⭐全賽第一場

6/17（三）晚上10時 烏茲別克 vs. 哥倫比亞（小組賽K組）

6/24（三）晚上9時 捷克 vs. 墨西哥（小組賽A組）

6/30（二）晚上9時 32強賽（A組冠軍 vs. 第三名隊伍待定）

7/5（日）晚上8時 16強賽（對戰隊伍待定）

6/11揭幕戰是全賽最具歷史意義的單場比賽——墨西哥城開幕式的表演陣容包括墨西哥搖滾樂團Maná、歌手Alejandro Fernández、Belinda，以及哥倫比亞歌手J Balvin，是一場集足球與拉丁音樂於一身的盛典。這場票的搶票難度極高，墨西哥本地球迷的需求已足以讓全場座位秒售罄。

🛂 入境墨西哥：先搞定這件事

這是最重要的一節，請在訂票之前先確認好。

持美國永久居民（綠卡）入境墨西哥：持有效美國、加拿大、英國、日本或申根簽證的人，可免簽入境墨西哥，持綠卡同樣適用。

持台灣護照入境墨西哥：台灣護照持有人可免簽進入墨西哥，停留最長180天，入境時填寫FMM旅遊表格即可，不需要提前申請任何許可。

持中華人民共和國護照入境墨西哥：中國護照持有人需要申請墨西哥旅遊簽證，或持有效美國B-1/B-2簽證可免簽入境墨西哥。

重要提醒：持有FIFA球票不等於可以入境墨西哥，每位旅客仍須符合墨西哥移民局的入境要求。如果行程包含墨西哥和美國，需要分別申請兩國的入境許可。

✈️ 從機場怎麼去球場

●墨西哥城國際機場（AICM，Aeropuerto Internacional Benito Juárez）——舊機場，距市中心最近

AICM距市中心約6英里，是目前大多數國際航班的主要入口。出機場後可搭地鐵5號線（黃線）到Pantitlán站，轉2號線（藍線）到Tasqueña站，再搭Tren Ligero輕軌到終點Estadio Azteca站，全程約60至75分鐘，費用不到50墨西哥比索（約$2至3美元）。也可以叫Uber或在機場搭乘官方授權計程車，非比賽日約30至40分鐘，費用約$15至25美元。

●菲利佩·安赫萊斯國際機場（NAICM）——新機場，距市中心較遠

新機場距市中心約30英里，目前仍以國內航班和部分國際航班為主。出機場可搭El Insurgente巴士進市區，再轉地鐵，全程約90至120分鐘。不建議直接從新機場叫車前往球場，距離遠且費用高。

🚇 比賽日怎麼進球場

●搭地鐵轉Tren Ligero（最推薦）

從市中心搭地鐵2號線（藍線）到Tasqueña終點站，轉乘Tren Ligero輕軌，沿途向南行駛，終點站即為Estadio Azteca站，出站步行數分鐘即到球場，全程約35至45分鐘，費用不到50比索。比賽日班次加密，但Tasqueña站至球場這段人潮極多，建議提前至少2小時出發。

從Zócalo（憲法廣場）出發總計約35分鐘，從Condesa或Roma區出發約45分鐘，是市中心各大住宿區前往球場的標準路線。

●開車停車

比賽日球場周邊道路大規模管制，強烈不建議開車。墨西哥城本身交通本就壅堵，比賽日更是癱瘓級別。

●Uber

進場時叫Uber可行，但比賽結束後加成計費嚴重，賽後等車時間極長，不適合作為回程方式。建議賽後搭Tren Ligero回Tasqueña站，再轉地鐵回市區。

核心建議：住在Roma、Condesa或Polanco等市中心熱門區域，搭地鐵轉Tren Ligero是最可靠的進場方式。比賽日至少提前3小時出發，揭幕戰建議提前4小時。

🌤️ 天氣與高海拔注意事項

墨西哥城海拔2,240公尺（7,350英尺），是本屆16座城市中海拔最高的場地。6月墨西哥城均溫約64至75°F，比美國南方城市涼爽許多，但高海拔帶來的挑戰不能小覷：

建議抵達後第一天不要安排滿滿的行程，讓身體有時間適應。常見症狀包括頭痛、疲倦、輕微頭暈，通常在24至48小時內消退。大量補水是最重要的應對方式。

重要：墨西哥城自來水不能直接飲用，酒店都會提供瓶裝水，街邊攤位也有便宜的瓶裝水可買。一般飯店的浴室用水通常會連接過濾系統，但若住青年旅館或民宿，建議用瓶裝水或飯店提供的過濾水刷牙，另外沙拉和街邊切好的水果也要謹慎選擇。

6月是墨西哥城雨季，午後雷陣雨非常普遍，但通常下完就停，不影響整個行程。帶一件薄防雨外套是必要的。

🍽️ 球場附近吃什麼

阿茲特克球場位於哥約阿坎區（Coyoacán），球場外圍是熙熙攘攘的街邊攤位文化，比賽日從Tasqueña站到球場這段路是一個綿延的戶外市集：

球場外攤位：玉米餅（tacos）、烤玉米（elote）、烤肉（carne asada）、炸薯片配酸奶油和辣醬，是最道地的墨西哥球場體驗。

Coyoacán市場：距球場約15分鐘車程，是墨西哥城最知名的傳統市場之一，各種墨西哥街頭小吃集中。

球場內食物：玉米餅、炸玉米片、墨西哥飲料，是全賽16城中最有當地特色的球場餐飲。

華人球迷請注意：球場附近幾乎沒有中餐。中式餐廳主要集中在墨西哥城唐人街（Barrio Chino，位於Dolores街一帶），距球場約8英里，規模較小，以廣東移民後裔為主。建議把這趟當成品嘗道地墨西哥美食的機會，玉米餅和辣醬的組合在墨西哥城的水準完全不同。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

墨西哥城的唐人街（Barrio Chino）位於市中心Dolores街，是拉丁美洲規模最小的唐人街之一，店家以廣東移民後裔經營的中式餐廳和雜貨店為主。這裡的「中餐」口味已相當在地化，和北美的中式餐廳風格不同，但對思念中式口味的球迷來說仍是一個選擇。

對大多數華人球迷來說，墨西哥城的重點不在於找中餐，而在於完全沉浸在這座城市的足球文化——街邊攤位、鬧市看球、全城一起為墨西哥隊吶喊的那種集體熱情，是其他城市很難複製的體驗。

📺 沒票也不遺憾

墨西哥城的公共觀賽文化非常發達，揭幕戰當天全城幾乎都是「球場」：

Zócalo廣場：憲法廣場歷來是墨西哥大型公共活動的核心，世界盃期間預計設有巨型螢幕，揭幕戰當天將有大規模戶外慶典活動，是感受墨西哥足球熱情最直接的地點。

Polanco、Roma、Condesa各大酒吧：市中心這三個區是外國遊客和本地年輕人聚集的地方，體育酒吧和餐廳密集，比賽日大螢幕播球，氣氛媲美球場。

⚠️ 安全注意事項

墨西哥城是一個精彩的城市，但安全意識不可缺少：

住宿選擇Polanco、Roma Norte、Condesa、聖菲（Santa Fe）或Centro Histórico等相對安全的區域。

夜晚避免單獨在不熟悉的街區行走。

叫車使用Uber或DiDi應用程式，不要在街邊隨意攔車。

隨身不要帶大量現金和顯眼的貴重物品。

自來水不能生飲，只喝瓶裝水。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

最近機場：墨西哥城國際機場AICM（市區約6英里）

最近地鐵站：Tasqueña站（2號線），轉Tren Ligero終點站

美國護照入境：免簽，填FMM表格即可

台灣護照入境：免簽，填FMM表格即可

中國護照入境：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

高海拔適應：抵達後休息1天，大量補水

飲水安全：只喝瓶裝水，不喝自來水

比賽日建議出發時間：開賽前至少3至4小時（揭幕戰建議4小時）

⭐世界盃舉辦城市系列文章每日更新中，點擊地圖可觀看完整指南