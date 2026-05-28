世界盃主辦城╱從德州開車可達：蒙特雷完全觀賽指南

BBVA球場。（路透）

這是最靠近美國的墨西哥城市，具有被譽為拉丁美洲最先進的足球場，還有令人垂涎的北墨西哥烤肉文化。

蒙特雷是本屆16座城市中最容易被忽略、卻最值得重新認識的一座。從美國德州 拉雷多（Laredo）邊境開車約3小時即可抵達蒙特雷，是全賽唯一可以開車從美國直接抵達的墨西哥城市，對住在德州或周邊州份的球迷來說是一個極具吸引力的選擇。

蒙特雷是墨西哥工業重鎮，被稱為「墨西哥的矽谷」，城市背靠馬鞍山（Cerro de la Silla），景色壯觀。本屆BBVA球場共舉辦4場賽事——3場小組賽加上1場32強，含金量雖不及墨西哥城，但球場本身被廣泛評為全墨西哥乃至拉丁美洲最先進的足球專用球場，加上球場外的山景，是一個視覺和足球體驗俱佳的場地。

另外有一個值得記錄的小歷史：6/21（當地時間6/20深夜）突尼西亞對日本這場比賽，是FIFA世界盃歷史上第1,000場比賽，就在蒙特雷的BBVA球場踢。

球場資訊

球場名稱：BBVA球場（Estadio BBVA，世界盃期間官方名稱：蒙特雷球場）

地點：新萊昂州瓜達盧佩市（Guadalupe, Nuevo León），Av. Pablo Livas 2011

容量：53,500人（世界盃配置50,113人）

本屆賽事：4場，共為3場小組賽＋1場32強（6/29）

BBVA球場以獨特的「鋼鐵巨人」（El Gigante de Acero）為暱稱，以現代化的設施、戲劇性的山脈背景和Liga MX蒙特雷隊的狂熱球迷文化著稱，是本屆三座墨西哥場地中設施最新的一座。

本屆賽事場次（中部時間CT）

6/14（日）晚上8時 瑞典 vs. 突尼西亞（小組賽F組）

6/20（六）晚上10時 突尼西亞 vs. 日本（小組賽F組）⭐FIFA世界盃第1,000場比賽

6/24（三）晚上7時 南韓 vs. 南非（小組賽A組）

6/29（一）晚上7時 32強賽（F組冠軍 vs. C組亞軍，對戰隊伍待定）

6/20晚間10時的場次（美東時間6/21深夜0時）是全賽最晚的場次之一，若從美國出發觀賽要特別注意回程安排。6/29的32強是蒙特雷唯一的淘汰賽，也是本屆所有墨西哥場地中唯一有機會看到淘汰賽的緊張賽事。

🛂 入境墨西哥

持美國永久居民（綠卡）：免簽 ，需出示綠卡+護照

持台灣護照：免簽，填FMM表格即可

持中國護照：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

從德州開車入境的球迷還需注意：必須提前在網上購買墨西哥汽車保險（美國保險在墨西哥境內無效）和臨時車輛進口許可證（Temporary Vehicle Import Permit，TIP），缺一不可。

從拉雷多（Laredo）或麥卡倫（McAllen）過境是最常用的兩條路線，從拉雷多到蒙特雷走收費高速公路，約3小時車程。

✈️ 從機場怎麼去球場

蒙特雷馬里亞諾·埃斯科維多國際機場（MTY）——唯一主要機場

MTY距市中心約24公里，距球場約30公里。出機場後可搭Uber或DiDi，非比賽日約30至40分鐘到球場，費用約$15至$25美元。蒙特雷機場有從美國達拉斯、休士頓、邁阿密等城市的直飛航班，對從美國南部出發的球迷非常方便。

🚇 比賽日怎麼進球場

蒙特雷和其他墨西哥城市不同，整體比較依賴叫車和開車，大眾運輸覆蓋相對有限。

●地鐵轉接駁巴士

蒙特雷有地鐵和Ecovía快速巴士系統，比賽日主辦單位安排接駁巴士從市中心幾個節點前往球場，建議提前查詢蒙特雷世界盃官方網站確認具體路線和上車地點，全程約40至50分鐘。

●Uber/DiDi（最多球迷選擇）

蒙特雷是本屆三座墨西哥城市中最依賴叫車的城市，Uber和DiDi是大多數球迷的主要交通工具。從市中心出發約20至30分鐘，費用約$8至$15美元。賽後加成計費嚴重，建議賽後先在附近等待人潮散去再叫車。

●從德州開車來的球迷

球場附近有停車場，但比賽日容量有限，建議停在市中心附近再轉叫車前往球場。住在球場周邊酒店是最省力的選擇。

核心建議：比賽日至少提前2至3小時出發，6/20深夜場次結束後已接近凌晨2時，賽後叫車要有心理準備，或提前安排好司機接送。

🌤️ 天氣：北墨西哥的熱是乾熱

蒙特雷6至7月均溫最高約95°F以上，是本屆三座墨西哥城市中最熱的。但蒙特雷海拔僅約540公尺，幾乎沒有高海拔問題，而且是乾熱而非悶熱，比墨西哥城和休士頓的濕熱感覺略好一些。

球場是露天場地，沒有屋頂，日場比賽建議帶防曬乳、帽子和大量飲水。晚場（晚上9時後）是蒙特雷最適合觀賽的時段，氣溫較白天涼爽許多。

🍽️ 球場附近吃什麼

球場位於瓜達盧佩市，周邊以住宅區為主，但蒙特雷整個城市的烤肉文化非常精彩：

小山羊烤肉（Cabrito）是蒙特雷最著名的地方美食，用木炭緩慢烤製，配上麵粉玉米餅（北方風格，和中部墨西哥的玉米餅完全不同），是其他城市吃不到的在地口味。

烤肉文化（Carne Asada）：蒙特雷人把周末烤肉視為神聖儀式，餐廳和街邊烤肉攤遍布全城。

市中心古典區（Barrio Antiguo）：蒙特雷最有文化氣息的老街區，餐廳和酒吧密集，是比賽前後用餐的好選擇。

球場內食物：以墨西哥北方料理為主，烤肉和麵粉玉米餅是主角。

華人球迷請注意：蒙特雷幾乎沒有中餐廳，請把這次當成嘗試道地北墨西哥烤肉的機會。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

蒙特雷的華人社區規模極小，幾乎沒有可見的華人聚落或中式餐廳。這座城市吸引力在於它不同於其他城市的工業和山地氛圍、精彩的烤肉文化，以及對德州球迷來說最方便的跨境體驗。

📺 沒票也不遺憾

蒙特雷官方FIFA球迷節融合足球與北墨西哥文化，有大螢幕直播、現場音樂和美食攤位，免費入場。市中心方達多拉公園（Parque Fundidora）是蒙特雷最大的公共空間，預計是球迷節的主要場地之一，也是感受蒙特雷工業歷史的最佳地點。

⚠️ 安全注意事項

蒙特雷是墨西哥安全程度較高的大城市之一，但仍需基本安全意識：

住宿選擇San Pedro Garza García、Valle Oriente或市中心古典區等安全區域

使用Uber或DiDi叫車，不要在街邊隨意攔車

自來水不能生飲，只喝瓶裝水

夜間避免單獨前往不熟悉區域

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

最近機場：蒙特雷國際機場MTY（約30公里，叫車約40分鐘）

比賽日交通：Uber/DiDi為主，或地鐵轉接駁巴士

從德州開車：拉雷多邊境起約3小時，需墨西哥汽車保險和TIP

美國護照入境：免簽，填FMM表格即可

台灣護照入境：免簽，填FMM表格即可

中國護照入境：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

飲水安全：只喝瓶裝水，不喝自來水

比賽日建議出發時間：開賽前至少2至3小時

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