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墨西哥將辦13場世足賽 美使館籲旅客查旅遊警示

中央社墨西哥市10日綜合外電報導
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在墨西哥城，球迷們正通過警方設置的檢查站驗票，前往球場觀看2026 FIFA世界...
在墨西哥城，球迷們正通過警方設置的檢查站驗票，前往球場觀看2026 FIFA世界盃開幕賽。(路透)

美國駐墨西哥大使館表示，由於墨西哥各地安全風險「差異極大」，美國國務院對每個州發布獨立旅遊警示，建議所有前往觀賞世界盃賽事的旅客查閱警示，並採取適當防範措施。

本屆世界盃將於6月11日到7月19日在美國、墨西哥與加拿大舉行。根據國際足球總會（FIFA），墨西哥將舉辦13場比賽。

新利昂州（Nuevo Leon）蒙特雷市（Monterrey）將在蒙特雷球場（Estadio Monterrey）舉辦4場比賽。另4場比賽將在哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉（Guadalajara）的瓜達拉哈拉球場（Estadio Guadalajara）舉行。另5場比賽將在墨西哥市球場（Mexico City Stadium）登場。墨西哥市屬於自治區，不隸屬於任何州，但美國國務院還是給予分級。

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美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，墨西哥政府先前表示，將部署近10萬名軍人，以確保3座主辦城市的安全。

墨西哥市和新利昂州被認為是旅客應「提高警覺」的地區。美國國務院表示，在墨西哥市，旅客應提防恐怖主義與犯罪。恐怖團體、販毒集團、幫派與犯罪組織可能構成威脅，旅客也有可能成為犯罪目標。造訪者應盡量待在熱門旅遊區且須格外謹慎，特別是在夜晚外出時。

在新利昂州，旅客應再度留意恐怖主義、犯罪與綁架的風險。美國國務院指出，85/85D號、54號與40/40D號公路曾發生持槍強盜與劫車事件，旅客入夜過後不應行經這些路徑。從美國邊境開車前往蒙特雷的旅客，行徑鄰近的科阿韋拉州（Coahuila）或塔茅利巴斯州（Tamaulipas）時也要格外小心。塔茅利巴斯州被國務院列在「請勿前往」的最高級別旅遊警示區。

美國國務院表示，美國公民前往哈里斯科（Jalisco）時應「三思而後行」。恐怖主義、犯罪與綁架在這個南部州構成威脅，過去觀光區曾有恐怖組織、販毒集團與其他犯罪組織發生爭端，危及甚至奪走路人性命。

今年2月，在哈里斯科州逮捕綽號「金髮男」（El Mencho）的販毒集團毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）的行動，造成超過70人喪命，其中包括25名墨西哥國家衛隊（National Guard）人員。哈里斯科也是墨西哥失蹤人口危機最嚴重的州。

精華 FAQ

  • 因墨西哥各州安全風險差異很大，美國國務院對各州分別發布旅遊警示，提醒前往觀看世界盃的旅客先確認風險，再採取必要防範措施。

  • 墨西哥共承辦13場比賽，分布在蒙特雷、瓜達拉哈拉與墨西哥市三地，其中蒙特雷4場、瓜達拉哈拉4場、墨西哥市5場，皆屬主辦城市。

  • 墨西哥市、新利昂州與哈里斯科州都被列為需提高警覺地區，涉及恐怖主義、犯罪與綁架風險；塔茅利巴斯州更屬最高級別的請勿前往區域。

墨西哥 世界盃 國務院

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