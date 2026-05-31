養生／森林浴有助降血壓 減少心血管疾病風險

林間運動可增強心肺功能，也對健康促進有正向影響。(本報資料照片)

許多研究顯示，親近大自然對健康有很大益處，包括降低壓力荷爾蒙、減少焦慮感；森林中，植物釋放的芬多精，更可增強免疫細胞的活性；長期接觸綠地也能降低血壓，減少心血管疾病 的風險。

親近自然有益身體健康，研究顯示，接觸大自然「森林浴」，感受植物釋放的芬多精，有助增強免疫細胞活性，甚至降低癌症 發生機率；也有研究指出，每天花20至30分鐘接觸大自然，有助降低人體壓力荷爾蒙，減低焦慮。台灣新光醫院健康管理部副主任柳朋馳說，接觸大自然有益健康的機轉非單一因素，除自然本身帶來好處，與民眾放鬆減壓、運動也有關聯。

★森林散步2小時 預防癌症

柳朋馳表示，曾有研究指出，在森林環境中走路散步兩小時，人體內免疫細胞活性增加，自然殺手細胞數量增加，這表示人體免疫力 增強，除對癌症預防有正向影響，也可減少日常生活中細菌、病毒造成感染，其背後機轉與植物中揮發性物質有關，民眾吸入相關物質後，刺激免疫系統活化，帶來強化免疫細胞益處。

民眾多在運動、健走時，才至森林、公園綠地活動。柳朋馳表示，除前述機轉外，林間運動可增強心肺功能，也對健康促進有正向影響，例如強化血液循環等，且在深山、大自然環境中活動，減少接觸城市中的空汙危害，對健康也有益處。有些民眾購買精油產品追求森林「芬多精」，則無法獲取這類好處，還有可能因吸入添加物質，導致呼吸道受傷。

★爬山健走 提升心肺功能

柳朋馳表示，在大自然中爬山健走，通常屬於「中強度」以上運動，根據臨床實證，除可提升心肺功能，也可增強肌力，帶來血糖下降、血壓穩定、血脂肪減少等間接益處。臨床上許多病人詢問，參加路跑活動是否為好的運動方式，但路跑場地不是大自然環境，須謹慎挑選時間，若在車水馬龍時段，吸入汽機車廢氣，反而是被當成「人體空氣清淨機」，可謂弊大於利。

2019年一項發表於國際心理學期刊的文獻指出，每天花20至30分鐘接觸大自然，不論是坐下或走動，可大幅降低民眾體內俗稱「壓力荷爾蒙」的皮脂醇濃度；隨接觸大自然時間增加，壓力荷爾蒙濃度持續降低，僅幅度微幅遞減，科學家稱為「自然處方」。

太陽下山前運動，可增加夜晚睡眠品質。

柳朋馳表示，運動可幫助大腦釋放腦內啡、多巴胺等神經傳導物質，帶來正向回饋，達到紓壓效果，通常建議民眾在太陽下山前運動，晚間10至11時腦部就會釋放血清素，增加睡眠品質。選擇在大自然中運動，除可專注於感受大自然，也因為看到外界怡人、舒適景色，可調節自律神經，避免民眾過於亢奮，產生心律過快等負面影響；藉視覺刺激產生正向回饋，分泌神經傳導物質，則有助降低壓力。

柳朋馳說，聆聽蟲鳴鳥叫等大自然中的各式聲響，與聽音樂一樣有舒緩交感神經，幫助放鬆效果。此外，森林綠地所在地，通常氣溫較為涼爽，比起平時運動常因天氣影響，產生悶熱不適感受，在林間活動對情緒放鬆有所幫助。

柳朋馳說，被問及運動習慣時，許多病人回答「我的工作就要常走動」，但勞動與運動有其差異，運動應該去除任何壓力來源，才能減緩交感神經亢進。建議民眾在大自然中從事活動，一定要靜下心感受，若只是急急忙忙趕行程，或參與健行比賽等，反而會讓交感神經緊繃，專注享受大自然，才對身心有益處。