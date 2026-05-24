料理功夫／抹茶白巧克力蛋糕

成品裝飾。

說到抹茶，大家可能都會想到那種苦澀的味道，我試過了很多配方，發現最完美的搭擋是「白巧克力」。

材料：

1.無鹽奶油70g、白巧克力30g。

2.粉類：

低筋麵粉80g、抹茶粉1小匙、泡打粉1小匙。

3.蛋與糖：

雞蛋 2顆（將蛋黃、蛋白分開）。糖粉40g（配蛋黃用）、糖粉 20g（配蛋白用）。

4.表面裝飾：

白巧克力50g、核桃 10g、糖漬橙皮丁5g、抹茶粉與防潮糖粉各1/2小匙、乾燥櫻花瓣(可選)。

製作前置作業：

1.食材回溫：確保所有材料皆為室溫狀態，雞蛋若太冷可用溫水稍作回溫。

2.模具準備：鋪好烤盤紙模。

3.粉類處理：將低筋麵粉、抹茶粉、泡打粉混合並連續過篩3次，質地會更細膩。

4.融化巧克力：以微波爐500W加熱約30秒至白巧克力完全融化。

5.預熱：烤箱提早設定為170°C。

步驟：

第一階段：製作抹茶蛋糕

1.製作蛋白霜：先將蛋白打出粗泡沫，分兩次加入20g糖粉。打發至蛋白霜質地堅挺、充滿光澤，且拉起勾角不塌陷為止（最後可低速攪拌20秒穩定氣泡）。

2.處理奶油基底：另取一盆，將無鹽奶油打至乳霜狀，加入40g糖粉拌勻。

3.結合蛋黃：依序加入蛋黃及融化的白巧克力，攪拌至滑順。

4.混入粉類：加入過篩好的乾燥粉類，充分混合均勻。

5.最後拌合：將蛋白霜分兩次加入麵糊中，以「切拌法」輕柔混合，避免消泡。

6.烘烤：入模後送進烤箱，以170°C烘烤20分鐘。

第二階段：裝飾完成

1.冷卻切塊：蛋糕冷卻後脫模，裁掉不平整的邊緣，再裁切想要的數量。

2.款式：頂部淋上白巧克力，待稍微凝固後撒上抹茶粉，最後點綴糖漬橙皮乾燥櫻花瓣。或在蛋糕對角線一側撒上抹茶粉，另一側用白巧克力擠出線條紋路，最後放上核桃裝飾。

成功小叮嚀：攪拌蛋白霜時動作要快且輕，這樣烤出來的蛋糕才會蓬鬆不鬆散。

任意裝飾。

切塊與修邊。

抹茶麵糊已經與蛋白霜完美切拌，倒入鋪好烤盤紙的模具中，表面平整，準備進入 170°C 的烤箱。

將蛋黃與蛋白分開。

剛烤好的抹茶蛋糕，表面呈現漂亮的微焦黃色。

蛋糕頂部平整地淋上融化的白巧克力。

粉類處理。

利用遮擋法在蛋糕一側撒上抹茶粉。

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