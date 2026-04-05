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養生／早中晚都刷牙沒必要 1天2次剛好

曾維序
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專家表示，一天刷三次沒有比兩次好。（圖／123RF）
專家表示，一天刷三次沒有比兩次好。（圖／123RF）

大多數美國人被教導一天刷牙兩次，早晚各一次，但地球另一端的南韓卻是推動「3-3-3法則」，其中最大不同就是每天早午晚各刷牙一次。但專家說一天刷三次並不會比兩次好，午餐後刷牙並非必要，長時間用硬毛牙刷用力刷牙會逐漸磨損琺瑯質，讓牙齒看起來更黃、更薄。

紐約郵報（New York Post）報導，良好的口腔衛生被認為和降低嚴重疾病的風險有關，包括阿茲海默症和類風濕性關節炎；大多數美國人被教導一天刷兩次牙，每次兩分鐘，晚上還要用牙線清潔牙齒。

在南韓，南韓牙科協會1980年代發起「3-3-3法則」推廣活動，也就是一天刷牙三次、飯後三分鐘刷牙、一次刷三分鐘。這項活動迅速流行起來，南韓先驅報（Korean Herald）報導，在南韓中午刷牙很普遍，甚至還有能方便刷牙的地鐵站、咖啡廳和商場，有些高速公路的休息站有牙刷販賣機，有的百貨公司的廁所內還裝有內建給漱口水的機器。2016年，超過一百間首爾的小學、中學和高中設有專門的刷牙站。

一項2017年的研究顯示，午飯後刷牙的人罹患牙齦疾病的風險低於沒有刷的人，但美國人要學南韓人一天刷三次牙嗎？位於比佛利山莊的貝德福牙科集團（Bedford Dental Group）創辦人兼負責人、牙醫學博士納依桑（Daniel Naysan）不認同一天刷三次牙。

納依桑說，南韓讓口腔清潔變成每日習慣，減少牙菌斑並鼓勵徹底刷牙，但他認為刷牙的時間點並非最佳，他說飯後立刻刷牙是有害的，因為酸性食物和飲料如柑橘、汽水或酒會暫時軟化牙齒表面的琺瑯質，這時候刷牙就像摩擦一個暫時脆弱的表面，會損害琺瑯質，這也是為什麼美國的牙醫建議飯後等30至60分鐘再刷牙。

納依桑說，一天刷三次沒有比兩次好，午飯後刷牙沒有必要，一次刷三分鐘也沒有比兩分鐘好，若刷對方式，兩分鐘足矣，用硬毛牙刷刷太久、太用力會隨時間磨損琺瑯質，這稱為牙刷磨損（toothbrush abrasion），讓牙齒特別是牙齦線附近變黃、變薄和變脆弱；更糟的是，太用力刷牙會刺激牙齦導致萎縮，這也是形容年老的片語long in the tooth的由來。

納依桑說，若戴牙套、牙菌斑堆積嚴重、有蛀牙或牙齦疾病的高風險時才需要刷牙刷三分鐘，他認為使用有效的電動牙刷、每天使用牙線和一年洗牙兩次更重要。

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