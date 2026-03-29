我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

養生／新入榜超級食物竹筍 可降血糖抗發炎

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹筍膳食纖維豐富，是高鉀食材，有助改善三高、預防大腸癌。（圖╱123RF）
竹筍膳食纖維豐富，是高鉀食材，有助改善三高、預防大腸癌。（圖╱123RF）

竹筍是亞洲料理中的常見食材，一項新的研究指出，竹筍營養豐富，還可以降低糖尿病患者的血糖和壞膽固醇的水平，改善心臟健康，也具有抗發炎特性，能保護細胞避免受損，堪稱新的超級食物明星；不過要注意的是竹筍若生吃會釋放氰化物，吃下足夠份量恐導致中毒，應先煮過去除有毒化合物之後再食用，才能吃得安心並充分吸收其營養。

紐約郵報（New York Post）報導，這項研究成果刊登在Advances in Bamboo Science期刊，研究團隊回顧有4934位受測者參與的多項研究，目的是顯示竹子對健康的益處。

竹筍。（Image by youngki son from Pixabay）
竹筍。（Image by youngki son from Pixabay）

研究結果顯示，竹筍能降低糖尿病患者的血糖和壞膽固醇的水平，促進心臟健康；另一項研究檢視竹筍對人體細胞的影響，發現有抗發炎特性，也能保護細胞免受損傷，而細胞損傷是導致老化和生病的原因之一。

竹筍含有多種營養素，包括豐富的纖維、胺基酸、鉀、銅、維生素B6和維生素E。纖維能促進腸道規律，預防大腸直腸癌和心血管疾病，並能增強飽足感，幫助達到減重目標。

也有研究指出，竹筍不同部位營養成分也不同，上端有較多蛋白質和礦物質，下端則有更多纖維和糖分。

不一定要吃到完整的一支竹筍才能獲得這些營養。麵類的食譜中的一些部分可以用竹筍粉代替麵粉，讓該道菜餚有更多胺基酸、蛋白質、碳水化合物和維生素，同時減少熱量。

不過，竹筍含有有毒的氰甙（cyanogenic glycosides），生吃時會釋放氰化物，為了吃得健康又平安，一定要先煮熟去除有毒的化合物後再吃。

另外，料理竹筍前通常會先將外層又硬又厚的竹筍殼剝除，接著才進行烹煮、浸泡或醃製等步驟。

研究人員表示，雖然現有的研究成果令人鼓舞，但竹子對人體健康的影響還有許多未知之處。

心血管疾病 糖尿病

上一則

養生／加州長壽小鎮 居民都奉行5習慣

下一則

養生／每天持續吃一顆蘋果 健康潛在反應驚人

延伸閱讀

營養師盤點18種植物性高蛋白食物 不吃肉也能補足蛋白質

營養師盤點18種植物性高蛋白食物 不吃肉也能補足蛋白質
紅酒、巧克力乾澀帶苦口感 研究：有助活化

紅酒、巧克力乾澀帶苦口感 研究：有助活化
低碳飲食錯了？專家教你正確吃碳水不發胖

低碳飲食錯了？專家教你正確吃碳水不發胖
臨床試驗：低碳飲食有助減重 壞膽固醇可能上升

臨床試驗：低碳飲食有助減重 壞膽固醇可能上升

熱門新聞

冬奧花滑選手劉美賢奪金之後圈粉數百萬，與她散發正面能量有關。(美聯社)

美國現象／從劉美賢現象 看東西方偶像

2026-03-22 02:25
「陽光女子合唱團」票房破7億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座

2026-03-22 02:24
墨西哥常是美國人春假旅遊首選，尤其是帶著孩子同遊的度假村。圖為墨西哥的金塔納羅奧州，孩子們坐在標誌牌上。(路透資料照片)

封面故事／春假去哪度假？ 去墨西哥玩安全嗎？

2026-03-22 14:16
全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。(美聯社)

地產投資／外國人買房 如何持有學問大

2026-03-22 02:09
2026年2月，在墨西哥瓦拉塔港，遊客走過被燒毀的巴士殘骸。軍方2月間在一次軍事行動中擊斃了毒梟頭目鄉，引發犯罪集團縱火報復。(路透)

封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說

2026-03-22 02:30
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

2026-03-22 02:07

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用