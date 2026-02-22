養生／冬天防心血管疾病 注意頸部四肢保暖

醫師提醒，氣溫驟降日夜溫差大，心血管疾病患者或長者應選擇防濕防風的外套，留意頸部與四肢保暖；示意圖。（圖／123RF）

冬天氣溫低且日夜溫差大，應注意保暖，尤其年長者、心血管疾病 患者，必須留意頸部與四肢保暖，並選擇防濕防風的外套，才能保平安。

台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍說，氣溫驟降會導致血管內平滑肌收縮，容易造成血壓升高，導致心肌梗塞與中風 急性發作機會增加，此現象在長者身上更為明顯，建議長者多加留意血壓變化，一年至少落實一次「722」居家自我血壓測量，即連續七天量測，早起稅前各量測一回、共兩回，每回量兩次取平均值。

為預防低溫引發的心血管疾病，導致重症或死亡，吳昭軍說，外出跨年時頸部與四肢末端應保暖，建議選擇具「防濕防風」功能的外套，待在家中夜間或清晨剛起床時，也建議先活動四肢及身體，雙手扶穩床邊，腳步穩妥後再行走。使用電毯、暖爐及暖暖包，也必須留意避免低溫燙傷，建議包上一層毛巾或布料再使用。

吳昭軍說，過年聚餐頻繁，建議民眾仍須注意飲食，並隨身攜帶溫開水，減少攝取含糖飲料，更不要以喝酒作為取暖方式；胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈、暈厥為心臟病 症狀，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一動作為中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療時間，避免釀成憾事。