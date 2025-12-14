養生／魚頭、魚眼含最多DHA 大型魚皮不要吃

我的頻道

林琮恩
魚類所含蛋白質不會提高體內膽固醇，也較容易被人體吸收。(圖／123RF)
魚類所含蛋白質不會提高體內膽固醇，也較容易被人體吸收。(圖／123RF)

比起吃其他肉類，吃魚給人「比較營養」的印象，「喝鱸魚湯」更是不少開刀民眾術後的飲食首選。不過，吃魚究竟是否比較健康？醫師表示，與其他家禽類、牛、豬等肉類不同，魚類所含蛋白質不會提高體內膽固醇，也較容易被人體吸收。

台灣新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，魚類蛋白質不會提升膽固醇及易吸收的特性，即使腸胃吸收功能不佳的人，吃魚類也能獲得營養價值；高膽固醇、高血壓、高血糖的民眾也適合吃魚，而魚油也是很好的不飽和脂肪酸來源。

魚類富含Omega-3，其中有EPA、DHA等成分。柳朋馳說，過去曾有研究證實，EPA可預防心血管疾病，不過必須攝取足夠量，單純靠著日常飲食中攝取魚類，份量並不足夠，因此臨床上不會特別強調藉由吃魚類攝取EPA預防心血管疾病，可諮詢醫師是否適合攝取保健食品。

DHA可協助兒童智力發展，且有研究指出可預防失智、避免阿茲海默症發生。柳朋馳表示，不少日本民眾會在考試前烹煮「聰明湯」，內容即是「鮭魚頭火鍋」，此文化就與DHA有關，因為魚類各部位中，魚頭、魚眼睛是DHA含量最高部位。不過，多數民眾較少啃魚頭、吃魚眼，因此從魚類中獲取的DHA含量有限。

柳朋馳說，DHA優化腦力的機轉，與腦部細胞組成有關，補充此類營養素，可幫助細胞合成、修補，人類神經系統就像電線，神經髓鞘則有如電線外包覆的塑料物質，若髓鞘包覆得愈好，神經傳導也會愈加，DHA可幫助保護神經髓鞘、修復細胞、提供腦神經細胞發育所需營養。有研究指出，每日增加攝取100毫克DHA，有助降低失智風險，但要吃到100毫克，單靠飲食攝取較為困難。

有民眾為了方便入口，會選擇吃小魚乾作為魚類飲食來源。柳朋馳表示，小魚乾製作時，常經過油炸，或添加過多糖分，攝取小魚乾雖可吃到Omega-3等有益成分，但同時攝取過多飽和脂肪酸，反而失去吃魚的最初目的。建議若要吃小魚乾時，可選擇無調味、輕調味的品項，並建議挑選烘乾方式製造的小魚乾，把製造過程中的營養流失降至最小。不過，仍建議選擇原型食物，吸收率較佳。

即使選擇新鮮魚類，也要注意烹調方式。柳朋馳表示，以糖醋魚為例，雖然確實把魚吃下肚，但糖醋醬含糖量高，加上包裹麵衣油炸的方式，會增加脂肪攝取，不適合三高病人食用。建議的魚類烹調方法，以蒸、煮為首選，若要以燒烤方式烹煮，建議輕烤即可，且不要過度烘烤，避免多環芳香烴等致癌物質混入其中。

至於魚類哪些部位適合吃，哪些部位應少吃？柳朋馳表示，魚皮及其皮下脂肪，容易殘留重金屬，大魚的魚皮不建議攝取，例如翻車魚皮、鯊魚皮等，攝取時要非常小心；小型魚類也可能因為其養殖或生長環境中，含過多重金屬、脂溶性危害物質，殘留於魚皮中，建議民眾盡量別吃魚皮，若要吃也以小型魚為主。另外，內臟也是容易殘留重金屬的部位，同樣建議少吃。

不少民眾認為，手術完可吃「鱸魚」補身體。柳朋馳表示，其實並不一定吃鱸魚才是最好的作法，但鱸魚肉質較好吸收，且其體型屬於中小型魚類，不必擔心大型魚類含有過量重金屬等負面效果，加上肉質較為細嫩、好消化，而其中的維生素A、維生素D、鈣、鋅、鎂等，也各有益處。鎂對於細胞具修復作用，維生素A、D則可抗氧化。

不過，柳朋馳說，並非手術後一定得靠吃魚才能修復身體，前述微量元素、營養素，也可透過天然蔬果補充，吃素民眾若要補充鋅，可藉由攝取堅果獲得，例如南瓜子、松子、杏仁等；若要攝取維生素A，則可吃橘紅色蔬果，例如甜椒、胡蘿蔔、番茄等。

