健康／頭痛難耐才吃止痛藥 藥效剩3成 應1小時內服用

長期吃非類固醇類止痛藥，有急性腎損傷風險。（圖/123RF）

止痛藥能緩解各式疼痛又易取得，是家中的常備藥，但止痛藥非萬能，吃錯時機效果大打折扣，吃過量也可能傷肝損腎。台灣阮綜合腎臟科主治醫師林正浩說，造成疼痛的原因複雜，民眾應在醫師或藥師指示下用藥，勿自行購買成藥濫用，慢性腎衰竭患者最要小心，若不慎錯用，可能終身洗腎。

當疼痛來敲門，不是忍痛就好，吃對時機最重要，林正浩說，以民眾最常碰到的頭痛問題來說，一發作就該服藥，效果可達八成，等到頭痛嚴重再吃藥，藥效大打折扣只剩三成，把握黃金一小時內用藥，才能有效緩解疼痛，也可避免吃過量。

一般輕微頭痛或偶發性偏頭痛，只要適度休息、戒除不良生活習慣，保持規律的生活作息，就能有效緩解與改善頭痛；要是天天頭痛，即可稱為「慢性每日頭痛」，應盡速就醫診斷，並在醫囑下服用止痛藥。

發燒、喉嚨痛、頭痛、牙痛、生理痛等，有些民眾習慣止痛藥吞了再說，小心吃錯傷身。林正浩說，身體部位或器官受到損傷、刺激或發炎，周邊神經感知訊號傳遞到大腦，就會感覺到疼痛，止痛藥可以迅速透過中樞神經，直接阻斷疼痛的傳導，降低不適感，但長期使用或超過建議劑量，可能帶來嚴重後果。

市售常見止痛藥主要有兩種，一是中樞止痛藥，含乙醯胺酚類Acetaminophen，另一種是耳熟能詳的非類固醇類NSAIDs消炎止痛藥，包含阿斯匹靈Aspirin及布洛芬Ibuprofen等。

林正浩說，最常見的普拿疼就是中樞止痛藥，具有退燒、止痛作用，屬於症狀治療用藥，普拿疼會自然代謝，90%從肝臟代謝，通常24小時就會排出體外；非類固醇類消炎止痛藥也是經由肝臟代謝，雖然可以緩解症狀，但此類藥物還會影響腎臟的血流，使腎臟中腎絲球的過濾率下降。

研究進一步發現，長期使用非類固醇類止痛藥，仍有引發急性腎損傷的風險。任何藥物幾乎都是透過肝臟或腎臟代謝，長期可能造成肝、腎發炎，甚至中毒，有慢性腎臟病 、高齡長者、高血壓 、糖尿病 等病史患者，應遵從醫囑服用藥物，如果出現尿量減少、下肢水腫、呼吸急促等症狀，就要提高警覺並就醫。

網傳止痛藥愈吃愈重是抗藥性，這是錯誤觀念，止痛藥吃久會沒效，多半是因為有其他疾病，有些誘發疼痛的因素不易檢查，例如過度疲勞、精神壓力、自體免疫性疾病、年齡退化，單靠止痛藥壓制疼痛是不行的，小心引起其他疾病或延誤病情，若每周吃止痛藥超過兩天，一個月超過八天，就屬過量使用，建議就醫找出真正病因。

止痛藥少有副作用，不代表安全，在疼痛解除後，雖可自行停止服用，不用擔心成癮問題，但使用頻率仍以一個月為單位，每周使用止痛藥的時間不要超過兩天，控制在每周只有一天使用止痛藥，才是安全的用藥。

止痛藥五不五要

五不：不過量、不喝酒、不併用、不空腹、不亂買。

五要：要知道、要看標示、要告知、要遵醫囑、要問專業。