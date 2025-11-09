我的頻道

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）
旅美收藏家盧天發30年心血珍藏，將在11月14日至17日 於世界日報文化藝廊展出。這場名為《御瓷紋章—皇家瓷器收藏展》的展覽，精選百餘件從清代官窯到西方宮廷的珍稀瓷器，重現18世紀中西貿易與藝術交織的華麗篇章。

盧天發出生於福建長樂，20歲時隻身遠赴美國，在康州經營外賣餐館多年。1995年，他在送餐途中第一次見到精緻的瓷盤，屋主隨口說「This is China」，他誤以為對方指的是中國，直到後來才明白「China」也意為「瓷器」，那一刻成了他人生的轉折。之後三年，他未急於購藏，而是自學查資料、抄筆記、研究拍賣記錄，從零開始培養鑑賞眼力。如今，他的收藏已逾500件，其中最具代表性的外銷紋章瓷，將首次完整呈現於紐約觀眾面前。

展覽中有多件作品引人注目。「瑞典王國『施特羅姆』家族紋章盤」為清乾隆年間景德鎮燒製的外銷紋章瓷大盤。青白釉地上，中央飾有一鶴口銜蛇杖，象徵智慧與重生。盾徽上下飾以貂皮披掛與爵士頭盔，代表貴族等級。整體色彩明快雅緻、造型精緻，是Tranefeldt家族紋章瓷中罕見的代表作，兼具收藏與歷史研究價值。

「瑞典王國『施特羅姆』家族紋章盤」出自清乾隆年間。（圖/盧天發提供）
另一件「虎皮三彩碗」來自清康熙晚期。碗身以黃、綠、褐三彩釉交錯，宛如虎皮般的自然流動紋理。這種色彩對比強烈的風格在康熙時期極具代表性，被認為是中國陶瓷釉彩技術的創新之作。盧天發說，這件作品「不靠華麗的紋章，而是靠火與釉自己作畫」，象徵瓷器最原始的生命力。

此外，出自清乾隆年間的「粉彩共濟會紋章大碗」（約1750–1780年）亦極具特色。碗內繪有所羅門聖殿雙柱、太陽與月亮，象徵光明與秩序；外壁則飾蜂巢與工匠工具，代表勤勉與兄弟情誼。整體以紅、綠、黃粉彩繪製，色彩鮮明而寓意深遠，是18世紀中葉歐洲共濟會社團特別訂製的作品。

出自清乾隆年間的「粉彩共濟會紋章大碗」。（圖／許振輝攝影）
盧天發表示，瓷器不僅是藝術，更是一種文化的對話。「每件瓷器都在講故事，有的跨越大洋來到歐洲，有的陪著我從外賣廚房走到今天。」他說，希望透過這次展覽，讓更多人認識中國瓷藝在世界舞台上的身影。

