養生／西瓜解暑利尿 5類人有禁忌

紅肉西瓜多了茄紅素，保護皮膚對抗紫外線。（圖／123RF）

夏天到了，香甜多汁的西瓜是最受歡迎的水果，紅色、黃色果肉誘人，含有維生素A、β胡蘿蔔素、鉀離子、膳食纖維等營養素，且果肉吃起來有飽足感，有助減重、消水腫。

營養師說，西瓜幾乎不含脂肪，90%都由水分組成，每100公克熱量約33大卡。西瓜有清涼解渴的功效，鉀離子可幫助身體排除水分、改善排尿不順，是夏日消暑聖品。

紅肉、黃肉西瓜營養價值差不多，紅肉品種多了茄紅素，能保護皮膚對抗紫外線所產生的自由基破壞。西瓜有微量瓜胺酸，但吃進體內後轉化為精胺酸、生成一氧化氮促進血管擴張的機轉作用並無明確研究報告，陳姿吟提醒，勿輕信吃西瓜可以壯陽的謠言。

陳姿吟建議，西瓜最佳食用時間為午餐後，白天吃完盡早消化，一方面補充身體需要的水分，一方面避免夜尿干擾睡眠。

西瓜屬生冷性寒的食物，且糖分高（葡萄糖、果糖），有五類族群食用要小心：

1.糖尿病 患者：西瓜糖分高，是中等偏高GI值水果，糖尿病患控制食用量。

2.需控制飲水的慢性病患者：腎臟病 、心臟病 患者被限制飲水，不宜多吃。

3.腸道敏感者：冰涼的西瓜會刺激副交感神經，促進腸胃蠕動，腸道敏感者易腹瀉。

4.膀胱無力：西瓜利尿，膀胱無力要避免尿量突然增多。

5.吞嚥困難：西瓜水分飽滿，入口不小心會引起嗆咳。