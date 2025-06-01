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養生／早餐配奇異果 增營養穩血糖

楊孟蓉
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奇異果具有低腹敏、低GI特質，也具有高營養密度，早餐吃一顆或當成早餐後的水果，有助於穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）
奇異果具有低腹敏、低GI特質，也具有高營養密度，早餐吃一顆或當成早餐後的水果，有助於穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）

「早餐具有打破斷食狀態的功用。」台灣營養師孫語霙表示，人體進入睡眠狀態時，代謝較低、消化道進入休息狀態，早上起床後2小時內吃東西，就像打破了斷食的狀態，讓身體有能量，「規律且均衡的早餐飲食，能讓人一整天感覺更有活力。」

相反的，如果沒有吃早餐，直到午餐才進食，容易一次吃較多的量，這時血糖值會忽然衝高，因此三餐規律有助於控制血糖。

孫語霙強調，早餐加入蔬果能讓飲食更均衡，建議可優先選擇富含纖維、低GI、豐富微量營養素（維生素B、C、鈣等）三項條件的蔬果，奇異果就是很好的選擇。

市售奇異果主要分黃金色與綠色兩種，黃金奇異果具高維生素C含量、綠奇異果則有奇異酵素和膳食纖維，整體來說，奇異果具有高營養密度，富含維生素C、維生素E、奇異酵素、膳食纖維、鉀、葉酸、多酚等。

此外，奇異果具有低腹敏、低GI特質，綠奇異果及黃金奇異果的升糖指數僅39及38。早餐加入一顆奇異果或作為早餐後的水果，可幫助穩定血糖，適合需要控糖的人食用。

「吃早餐對人體能產生多種正向影響。」不妨為自己準備一份可以吃進美味與營養的早餐。

奇異果 血糖

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