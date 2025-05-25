我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

養生／適量喝咖啡 有消水腫等4大好處

黃妙雲
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

許多人每天早晨會喝一杯咖啡，開啟一天的儀式。營養師指出，咖啡富含「綠原酸」，是一種抗氧化劑，建議可以選擇喝保留較多綠原酸的淺焙咖啡。

台灣台安醫院營養師劉怡里說，喝咖啡具四大好處：

1.提高抗氧化力：富含多酚類的綠原酸，調節生理機能，護肝降低發炎反應。

2.提神：咖啡因控制300mg以下，可達提振精神功效，較不會有咖啡因過量副作用。

3.消水腫：咖啡利尿，早晨喝一杯無糖黑咖啡，幫助水分代謝，有助於消除水腫。

4.燃燒脂肪：運動前喝黑咖啡，可幫助運動能力的表現，也有助於脂肪燃燒。

健康喝咖啡10大建議：

1.飲用無糖黑咖啡最健康。

2.空腹喝咖啡，建議可以選擇拿鐵或是燕麥奶咖啡。

3.成人每天控制在300mg咖啡因，約喝2杯中杯美式咖啡。

4.運動前、中、後喝無糖黑咖啡，有助於燃脂降腰圍。

5.喝適量的黑咖啡不會造成骨鬆

6.喝咖啡過量可能造成血壓上升。

7.避免影響到鈣和鐵的吸收，建議餐後一小時再喝咖啡。

8.酸度高的咖啡，容易引起胃食道逆流。

9.兒童、青少年不建議喝咖啡。

10.最佳喝咖啡時間是早上10時過後和下午1時過後。

喝咖啡要適量，劉怡里提醒，胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進、嚴重失眠、缺鐵性貧血等族群，應盡量減少咖啡因的攝取。依賴咖啡成癮者，則可以慢慢減少分量，或是先改成茶類，例如紅茶，來度過過渡時期。

骨鬆 高血壓

上一則

旅遊／再憶曼德勒 重溫末代皇城光彩

下一則

養生／防過敏性鼻炎 先避開過敏原

延伸閱讀

美式經典早餐逐漸式微 背後原因讓人驚訝

美式經典早餐逐漸式微 背後原因讓人驚訝
北加慈濟腎友會 5/18資深營養師談飲食指南

北加慈濟腎友會 5/18資深營養師談飲食指南
氣候暖化影響睡眠 科學家：老是開冷氣就永遠適應不了

氣候暖化影響睡眠 科學家：老是開冷氣就永遠適應不了
早餐第一杯該喝什麼？營養師揭咖啡與紅茶提神關鍵 NG飲品「零糖」也不健康

早餐第一杯該喝什麼？營養師揭咖啡與紅茶提神關鍵 NG飲品「零糖」也不健康

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
小安(化名)的女兒在經歷干預治療和繪畫、跆拳道等興趣班的階段性社會化後，雖仍有些自閉症特徵，但已逐漸能融入社會，參與集體活動。(照片由小安提供)

亞裔傳統月／特殊群體…女兒自閉症 母尋自立路

2025-05-18 13:21

理財百科／財務也須「春季大掃除」3招讓錢歸位

2025-05-18 02:14
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。(路透)

大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？

2025-05-18 13:04
好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)

亞裔傳統月／斷了醫路…白卡看病 首遇醫生拒收

2025-05-18 02:22
共和黨在眾院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求。(路透)

亞裔傳統月／誰用白卡…亞太裔 有450萬人享綜合白卡

2025-05-18 14:20

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收
華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去