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養生／按摩9穴位 改善日夜顛倒、睡眠障礙

廖靜清
透過穴位刺激，有助於降低焦慮、抑鬱的負面情緒；示意圖。（圖／123RF）
透過穴位刺激，有助於降低焦慮、抑鬱的負面情緒；示意圖。（圖／123RF）

古人云：「日出而作，日落而息」，晝夜節律是人體生理時鐘調節的過程，隨著一天24小時的進展，人體會進行一系列活動變化，包括日常作息、運動、進食、睡眠等。遵循生理時鐘運轉正常，身體就會健康；相反地，違反自然律動，健康也跟著亮紅燈。

提高睡眠品質

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，生理節律受到內部生物鐘的調控，也受外部環境影響，尤其是光照的變化。保持正常的晝夜節律對人體非常重要，維持穩定的睡眠，有助於提高睡眠質量和白天的警覺度，以及調節新陳代謝、免疫功能、消化系統和心血管功能等。

如果生理節律失序，可能會導致睡眠障礙、情緒波動、免疫功能下降、代謝症候群，甚至增加罹患心血管疾病三高糖尿病等慢性疾病的風險。當睡眠與清醒的節律被打亂，會出現白天昏昏欲睡、夜間該上床時卻精神百倍，林舜穀建議，透過九大穴位刺激，可以協助改善睡眠障礙、日夜顛倒問題。

恢復生理節奏

穴位按摩治療包括自我刺激或放鬆九大穴位，刺激穴位為四神衝、合谷、足三里、血海等四穴位，放鬆穴位則是印堂、安眠、心兪、太衝、肝兪等五穴位。每次治療15分鐘，3分鐘刺激或放鬆一穴位，刺激穴位以輕輕拍打方式進行，放鬆穴位以按摩方式進行。林舜穀建議，進行穴位按摩時，選對時間能達到更好效果，例如早上或開會前、讀書前按摩促進清醒的穴位，睡前按摩放鬆的穴位，助眠超有感。

現代人手機成癮，常伴隨睡眠障礙問題。林舜穀指出，針灸治療可作為一種干預手段，透過針灸穴位刺激，扎針百會、神庭、印堂、安眠、合谷、內關、神門和三陰交等穴位，治療持續七天，每天30分鐘，有助於恢復生理節奏，降低負面情緒。

三高 糖尿病 心血管疾病

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