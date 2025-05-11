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料理功夫／蒸紅豆沙麵包 做出兒時好味道

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蒸紅豆沙麵包
蒸紅豆沙麵包

材料：

麵粉450克、雞蛋3個、白糖30克、菜籽油40克、鹽2克、酵母粉4克、牛奶或溫水約180克、紅豆沙適量約200 克。

做法：

1.大碗中打入3個雞蛋，留下一個蛋黃備用。

2.將所有材料加入碗中，反覆攪拌均勻，用手揉搓成團，然後蓋起發酵。

3.麵糰發酵至兩倍大後，取出麵糰分成三個小麵糰，再反覆揉搓。

4.將每個麵糰擀成長方形，一半抹上紅豆沙，另一半用小刀切成條狀，不要切到底。

5.從紅豆沙這頭捲起來，放入盤子裡，靜置發酵至兩倍大，抹上蛋黃液。

6.蒸鍋加水燒開，放入麵包團蒸盤，大火蒸8分鐘，轉中小火繼續蒸約15分鐘。

7.關火燜3分鐘，即可取出麵包。

一半抹上紅豆沙，另一半用小刀切成條狀，不要切到底。
一半抹上紅豆沙，另一半用小刀切成條狀，不要切到底。
蒸鍋加水燒開，放入麵包團蒸盤。
蒸鍋加水燒開，放入麵包團蒸盤。
蒸紅豆沙麵包
蒸紅豆沙麵包

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