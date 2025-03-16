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料理功夫／金針菇的多變美味

西瓜湯

金針菇是日常餐桌上常見的食材，它口感細嫩、滋味濃郁，且熱量低、富含膳食纖維與多醣體，對於腸胃健康與提升免疫力都有幫助。這兩道料理分別運用了不同的烹調方式，展現金針菇的多變性——煎製後外脆內嫩，與雞蛋拌炒增添風味，並搭配腐皮與高麗菜提升層次與口感。這些做法不僅簡單快速，也能讓家常料理更有創意與營養，無論是配飯還是單吃都非常適合。

金針菇排

材料：

金針菇1把、雞蛋1顆、麵粉或地瓜粉適量（選用）、醬油1小匙、黑胡椒少許、鹽與奶油適量。

做法：

1.金針菇切除根部，略為沖洗表層髒汙後用紙巾擦乾，取用底部相連處約2公分寬切段，期間保持總體完整，也可將圓形的金針菇排再對半切，較好入口。

2.雞蛋打散，加入醬油與鹽攪拌均勻備用。

3.金針菇排表面先沾上薄薄一層麵粉，再放入步驟二蛋液盤內，讓表面完整沾附。

4.放入奶油（健康取向者亦可用植物油）熱鍋，將沾滿蛋液的金針菇排放入鍋中，以中小火煎至各面金黃酥脆。

5.撒上黑胡椒調味，外層可搭配海苔一起享用。

腐皮金針菇炒高麗菜

上述金針菇排只取相連處，上端未用到的部分可以與雞蛋、蔬菜拌炒，用來炒飯、炒麵都合適，帶著鮮甜與濃郁蛋香，非常下飯。加入腐皮後，柔韌口感搭配金針菇的鮮嫩，再加上高麗菜的鮮甜與爽脆，使整體層次更加豐富。

材料：高麗菜1/4顆（切片）、金針菇切段、腐皮切段、蒜末1小匙、醬油1小匙、蠔油1/2小匙、油適量。

做法：

1.高麗菜切片備用；金針菇與腐皮切成適當大小。

2.熱鍋加油，爆香蒜末後，加入高麗菜翻炒至微軟

3.放入金針菇與腐皮拌炒，再加入醬油與蠔油調味，炒至均勻入味即可。


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