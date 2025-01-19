我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

養生／早、晚餐提早吃 可降心血管疾病風險

元氣網
吃飯時間很重要，可能會影響身體各器官的生理時鐘，進而影響心臟代謝功能；示意圖。（圖／123RF）
吃飯時間很重要，可能會影響身體各器官的生理時鐘，進而影響心臟代謝功能；示意圖。（圖／123RF）

很多人知道自己吃的食物可能會增加或降低心臟病中風和其他類型心血管疾病的風險，不過有愈來愈多研究發現，吃飯時間可能也很重要。根據發表在「自然通訊」(Nature Communications)期刊的新研究表明，一天中第一餐和最後一餐吃得較晚與較高的心血管疾病風險相關，並且這種效應對女性更明顯。

在該項研究中，科學家藉由法國NutriNet-Santé研究中超過10萬名參與者的數據，以研究食物攝取模式與心血管疾病之間的關聯，這些參與者的平均年齡為42歲，其中79%是女性。

結果顯示，提前一小時吃早餐和晚餐可以降低心臟病發作或中風的風險。例如早上9時吃早餐的人比早上8時吃早餐的人，其罹患心血管疾病的可能性高出6%。另外，與晚上8時前進食相比，晚上9時後進食患中風等腦血管疾病的風險增加28%，尤其是女性。

研究結果也表明，較長的夜間禁食時間，也就是當天最後一餐和第二天第一餐之間的間隔，與腦血管疾病的風險降低有關，這也支持了早點吃第一餐和最後一頓飯的想法。此外，人們白天進食多少次，並不影響他們的心血管風險。

研究人員在論文中指出，該研究結果表明，採用較早的進食時間模式，並將較長的夜間禁食時間與盡早的最後一餐相結合，而不是不吃早餐，可以預防心血管疾病。換言之，早上8時吃早餐，並且在晚上8時前吃晚餐是可行的方式。

根據2020年的「美國心臟病學會期刊」(Journal of the American College of Cardiology)一項研究指出，心血管疾病是世界上最主要的死亡原因，2019年有1860萬人死亡，其中約794萬人的死亡與飲食相關。這意味著飲食在這些疾病的發生和進展中起了重要作用。

科學家指出，現代西方社會的生活方式導致特定的飲食習慣，例如晚餐吃得晚或不吃早餐。除了日照光線之外，每天的食物攝取周期（包括正餐及點心等）與斷食周期交替，也會影響身體各器官的生理時鐘，進而影響血壓調節等心臟代謝功能。

研究人員也指出，這些發現須在其他研究中進行複製，以確定了進餐時間在預防心血管疾病方面的潛在作用。

心血管疾病 心臟病 中風

上一則

養生／銀髮族注意「3不」 預防坐骨神經痛

下一則

養生／吃個熱狗減壽36分鐘 喝罐汽水又少12分鐘？

延伸閱讀

血壓突飆高 多種疾病警訊 控制血壓 得舒飲食最佳

血壓突飆高 多種疾病警訊 控制血壓 得舒飲食最佳
要挑對時間喝咖啡 研究：早晨喝咖啡可降低早死風險

要挑對時間喝咖啡 研究：早晨喝咖啡可降低早死風險
防低溫引發心血管疾病 須留意頸部四肢保暖

防低溫引發心血管疾病 須留意頸部四肢保暖
小心中風 氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

小心中風 氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

熱門新聞

疫情後，部分餐廳已改回紙本菜單與人工點餐。(圖／123RF)

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

2025-01-12 12:07
針對費用，定存不必付服務費，基本上是零成本。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

2025-01-12 01:16
設在日本銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。(取自北福官網)

封面故事／全球最貴米其林餐廳銀座北福 每餐要2130元

2025-01-12 01:26
Jersey Mike's潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名。(截自谷歌地圖)

封面故事／從14歲到67歲…他的潛艇堡店變身80億

2025-01-12 01:29
「紅龍蝦」2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。(截自谷歌地圖)

封面故事／加州知名餐館 這家倒那家關

2025-01-12 01:27
1977年，卡特總統(右二)和女兒艾美(右三)，與女兒的保母、非裔女囚犯瑪麗(左三)抵達大衛營。(美聯社)

新聞眼／非裔殺人犯變白宮保母 卡特一家與瑪麗的故事

2025-01-12 12:24

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光