養生／早、晚餐提早吃 可降心血管疾病風險

吃飯時間很重要,可能會影響身體各器官的生理時鐘,進而影響心臟代謝功能;示意圖。(圖/123RF)

很多人知道自己吃的食物可能會增加或降低心臟病 、中風 和其他類型心血管疾病 的風險,不過有愈來愈多研究發現,吃飯時間可能也很重要。根據發表在「自然通訊」(Nature Communications)期刊的新研究表明,一天中第一餐和最後一餐吃得較晚與較高的心血管疾病風險相關,並且這種效應對女性更明顯。

在該項研究中,科學家藉由法國NutriNet-Santé研究中超過10萬名參與者的數據,以研究食物攝取模式與心血管疾病之間的關聯,這些參與者的平均年齡為42歲,其中79%是女性。

結果顯示,提前一小時吃早餐和晚餐可以降低心臟病發作或中風的風險。例如早上9時吃早餐的人比早上8時吃早餐的人,其罹患心血管疾病的可能性高出6%。另外,與晚上8時前進食相比,晚上9時後進食患中風等腦血管疾病的風險增加28%,尤其是女性。

研究結果也表明,較長的夜間禁食時間,也就是當天最後一餐和第二天第一餐之間的間隔,與腦血管疾病的風險降低有關,這也支持了早點吃第一餐和最後一頓飯的想法。此外,人們白天進食多少次,並不影響他們的心血管風險。

研究人員在論文中指出,該研究結果表明,採用較早的進食時間模式,並將較長的夜間禁食時間與盡早的最後一餐相結合,而不是不吃早餐,可以預防心血管疾病。換言之,早上8時吃早餐,並且在晚上8時前吃晚餐是可行的方式。

根據2020年的「美國心臟病學會期刊」(Journal of the American College of Cardiology)一項研究指出,心血管疾病是世界上最主要的死亡原因,2019年有1860萬人死亡,其中約794萬人的死亡與飲食相關。這意味著飲食在這些疾病的發生和進展中起了重要作用。

科學家指出,現代西方社會的生活方式導致特定的飲食習慣,例如晚餐吃得晚或不吃早餐。除了日照光線之外,每天的食物攝取周期(包括正餐及點心等)與斷食周期交替,也會影響身體各器官的生理時鐘,進而影響血壓調節等心臟代謝功能。

研究人員也指出,這些發現須在其他研究中進行複製,以確定了進餐時間在預防心血管疾病方面的潛在作用。