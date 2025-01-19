養生／早、晚餐提早吃 可降心血管疾病風險

吃飯時間很重要，可能會影響身體各器官的生理時鐘，進而影響心臟代謝功能；示意圖。（圖／123RF）

很多人知道自己吃的食物可能會增加或降低心臟病 、中風 和其他類型心血管疾病 的風險，不過有愈來愈多研究發現，吃飯時間可能也很重要。根據發表在「自然通訊」(Nature Communications)期刊的新研究表明，一天中第一餐和最後一餐吃得較晚與較高的心血管疾病風險相關，並且這種效應對女性更明顯。

在該項研究中，科學家藉由法國NutriNet-Santé研究中超過10萬名參與者的數據，以研究食物攝取模式與心血管疾病之間的關聯，這些參與者的平均年齡為42歲，其中79%是女性。

結果顯示，提前一小時吃早餐和晚餐可以降低心臟病發作或中風的風險。例如早上9時吃早餐的人比早上8時吃早餐的人，其罹患心血管疾病的可能性高出6%。另外，與晚上8時前進食相比，晚上9時後進食患中風等腦血管疾病的風險增加28%，尤其是女性。

研究結果也表明，較長的夜間禁食時間，也就是當天最後一餐和第二天第一餐之間的間隔，與腦血管疾病的風險降低有關，這也支持了早點吃第一餐和最後一頓飯的想法。此外，人們白天進食多少次，並不影響他們的心血管風險。

研究人員在論文中指出，該研究結果表明，採用較早的進食時間模式，並將較長的夜間禁食時間與盡早的最後一餐相結合，而不是不吃早餐，可以預防心血管疾病。換言之，早上8時吃早餐，並且在晚上8時前吃晚餐是可行的方式。

根據2020年的「美國心臟病學會期刊」(Journal of the American College of Cardiology)一項研究指出，心血管疾病是世界上最主要的死亡原因，2019年有1860萬人死亡，其中約794萬人的死亡與飲食相關。這意味著飲食在這些疾病的發生和進展中起了重要作用。

科學家指出，現代西方社會的生活方式導致特定的飲食習慣，例如晚餐吃得晚或不吃早餐。除了日照光線之外，每天的食物攝取周期（包括正餐及點心等）與斷食周期交替，也會影響身體各器官的生理時鐘，進而影響血壓調節等心臟代謝功能。

研究人員也指出，這些發現須在其他研究中進行複製，以確定了進餐時間在預防心血管疾病方面的潛在作用。