美國現象／時隔55年 她們重燃嬉皮音樂魂

貝佛莉·格蘭特和艾倫·謝爾本兩位好朋友,55年後舊地重遊,在巴索藝術中心看表演。(美聯社)

1969年,貝佛莉·格蘭特(Beverly "Cookie" Grant)在沒買車票的情況下,一路搭便車來到胡士托(Woodstock)音樂節,晚上就睡在稻草上。艾倫·謝爾本(Ellen Shelburne)則是乘一輛福斯小巴抵達現場,並搭起了一座小帳篷。美聯社報導,55年後,這兩位多年好友終於舊地重遊,回到這個1960年代最富盛名的流行音樂活動地點,只不過這次的旅程舒適、布爾喬亞多了。

貝佛莉·格蘭特(左)和艾倫·謝爾本(右)兩位好朋友,55年後舊地重遊,但這一次住得可舒適了。(美聯社)

重返巴索 擁抱胡士托

今年76歲的格蘭特與謝爾本5月中旬住進位於紐約州 北部小鎮巴索(Bethel)的露營地,一個擁有兩房的豪華帳篷,裡面配備了舒適的床、淋浴間、咖啡機與無線網路。這次沒有淋雨帶來的泥濘,她們安坐在涼亭座位上,觀賞胡士托音樂節元老級歌手約翰·弗格蒂(John Fogerty)與羅傑·達爾屈(Roger Daltrey)的演出。「我們就像嬉皮皇后(hippie queens)」格蘭特在旅途中吃早餐時開玩笑地說。

貝佛莉·格蘭特和艾倫·謝爾本兩位好朋友,55年後舊地重遊。但這一次住在巴索藝術中心的豪華帳篷。(美聯社)

巴索森林藝術中心(Bethel Woods Center for the Arts)是管理胡士托音樂節的非營利組織,為宣傳其新的豪華露營設施,他們為格蘭特與謝爾本鋪上了紮染的地毯,並深入研究謝爾本收藏的1969年8月15日至18日胡士托音樂節的照片。

2024年6月,在紐約州巴索望向1969年8月舉辦胡士托音樂節的草地。(記者康錦卿/攝影) 2023年9月,從紐約州巴索看到的1969年8月舉辦胡士托音樂節的草地。(美聯社)

主舞台旁曾經被踐踏過的山坡現在是一片修剪整齊的如茵綠地,附近有座以胡士托與60年代為主題的博物館 以及為音樂會而搭建的涼亭。這次的重遊喚起了兩人回味無窮地往事,謝爾本在她當時的男友、也是後來的丈夫大衛·謝爾本所拍攝的照片中,重溫當年她身為一名21歲大學生、在青澀歲月走過的足跡。

1969年8月16日這張照片顯示參加胡士托音樂節的樂迷們心情。(美聯社)

反戰歌曲?名曲幕後故事

許多人或許都聽過這首曾在1969年胡士托音樂節演唱的經典搖滾歌曲「誰來阻止這場雨」(Who'll Stop The Rain),雖然有些音樂愛好者說,這是一首越戰時期經典的反戰歌曲,但也有人說它是描述1969年的胡士托音樂節。

貝佛莉·格蘭特和艾倫·謝爾本兩位好朋友,55年後舊地重遊。(美聯社)

廣播節目主持人艾莉森·凱伊(Allison Kay)熱中於探究音樂歷史,她指出,當年胡士托音樂節的演出曲目仍可在Woodstock.com網站找到,其中「清水樂團」(Creedence Clearwater Revival)共演唱了11首歌曲。

該網站報導,「清水樂團」朗朗上口的音樂是整個音樂節真正亮點之一,儘管他們是在周六至周日的深夜(12:30左右)才登場,但他們融合了節奏藍調(R&B)、民謠與鄉村搖滾的風格給人留下了深刻印象。

不過,樂團主唱約翰·弗格蒂曾抱怨說,「死之華」(The Grateful Dead)樂團的冗長演出延誤了他們的表演,因此當輪到「清水樂團」出場時已是半夜三更,「大部分觀眾都去睡覺了」。

1969年8月14日起那三天,在紐約州胡士托音樂節,有數十萬觀眾參與。 (路透)

至於「清水樂團」在1970年專輯中膾炙人口的「誰來阻止這場雨」,究竟是否是反戰歌曲?在影音平台YouTube上的一段哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「周日早晨」(Sunday Morning)的影片中,歌曲創作者弗格蒂接受了採訪,道出他參加1969年胡士托音樂節的經歷。

他解釋說,「誰來阻止這場雨」的歌詞中提到「群眾衝在一起,希望保持溫暖」(The crowd had rushed together, They're tryin' to keep warm),是形容「人群狂奔,試圖在風雨中找到遮避之處」的場面。

弗格蒂的說法無疑對「誰來阻止這場雨」拍板定調,讓樂迷們多年的疑問得到了解答。

遊客們參觀巴索森林博物館(Museum at Bethel Woods)。(美聯社)

關於巴索森林藝術中心

在流行文化史上具有神聖地位的胡士托音樂節,今年剛度過55周年紀念。儘管時隔逾半世紀,每年仍吸引世界各地的人們慕名而來。

1969年8月16日,數百搖滾樂迷參加完胡士托音樂節,堵塞了從紐約州巴索出發的高速公路。 (美聯社)

位於1969年胡士托音樂節原址的巴索森林藝術中心,負責管理巴索森林內的表演藝術中心、博物館、課程、展覽與音樂會等活動,為遊客提供了重遊1960年代胡士托音樂節原址的機會。這個位於哈德遜河谷的非營利文化組織雖以音樂會而聞名,但全年都有適合各個年齡層的活動,為遊客帶來不同的體驗,例如秋天,可以參加「和平、愛與南瓜」(Peace, Love & Pumpkin)展覽;在冬季節日期間,則推出「和平、愛與燈光」(Peace, Love & Lights)。

1969年8月14 日,在紐約州胡士托音樂節,有數十萬觀眾參與。 (美聯社)

巴索森林博物館的展品聚焦於1960至1970年代的藝術創作,歷史地標賓迪集市小徑(Bindy Bazaar trail)展示了1969年胡士托音樂節期間進行商品交換的場地,還可以順道參觀森林內的紀念碑。

1969年8月舉辦胡士托音樂節的草地前,有個標示牌紀念當年的音樂節。(記者康錦卿/攝影)

除了舉辦各式活動,巴索森林藝術中心還不定期舉辦簽名紀念品競拍。其中包括歌手葛拉漢·納許(Graham Nash)簽名吉他、音樂家威利·納爾遜(Willie Nelson)簽名海報、住宿Chatwal Lodge的機會、電視名人艾頓·布朗(Alton Brown)簽名食譜 、冰球隊紐約游騎兵門票、吉他演奏家詹姆斯·泰勒(James Taylor)簽名黑膠唱片等。