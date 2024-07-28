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美國現象／口述歷史 保存胡士托音樂節

編譯彭尚興
1969年8月16日音樂迷們聚集在紐約上州巴索參加胡士托音樂節。(美聯社)
1969年8月16日音樂迷們聚集在紐約上州巴索參加胡士托音樂節。(美聯社)

胡士托音樂節(Woodstock Music Festival)無疑是1960年代最重要的流行音樂盛事之一，但半個多世紀以來，這場活動被貼上了太多文化和政治標籤，被太多的故事、傳說與迷思所遮蔽，例如：這場音樂節舉辦地點根本就不在胡士托。現在，一群草根文史工作者正與時間賽跑，希望透過口述歷史的方式，將事件的真實面貌保存下來。

2019年8月16日，音樂迷們在紐約巴索舉行的慶祝胡士托音樂節50周年的音樂會。...
2019年8月16日，音樂迷們在紐約巴索舉行的慶祝胡士托音樂節50周年的音樂會。(美聯社)

當年四個活動策畫人原本是計畫辦一場以室內為主，標榜「愛、和平與音樂」的「水瓶座博覽會」(Aquarian Exposition)，但隨著活動規模和預計參加人數不斷擴大，舉辦地點也兩度更改，最後落腳在距離胡士托約60哩的小鎮巴索(Bethel)附近一處牧場。但宣傳海報一直沿用胡士托的名稱，讓這個紐約上州小鎮沾了50多年的光。

估計有45萬人參加了那場戶外馬拉松式音樂會，原本預計從8月15日唱到17日，後來欲罷不能，又加演了一天。那四天究竟發生了哪些事情，又改變了哪些事情？一直令當代歷史學家和文化觀察者感到好奇。

一名婦女展示她當年參加紐約胡士托音樂節的門票。(路透)
一名婦女展示她當年參加紐約胡士托音樂節的門票。(路透)

採訪見證者 跟時間賽跑

當年的演唱會場地，如今變成了「巴索森林博物館」(Museum at Bethel Woods)，一個專門保存和研究胡士托音樂節的機構。當年的觀眾主要是一群十幾20歲的大孩子，如今都已年逾花甲。而博物館現在必須搶在這些人凋零之前，從他們口中蒐集到第一手的資料。

現年77歲的音樂記者羅娜·艾略特(Rona Elliot)，當年就是音樂節的工作人員之一。「胡士托就像一幅拼圖，拼湊出60年代發生的所有事情。」如今她是博物館的口述歷史訪談員，或稱為「社區聯絡人」(community connectors)。

2020年，受惠於博物館和圖書館服務研究所(Institute of Museum and Library Services)的23萬5000元捐贈，巴索森林博物館得以展開這項口述歷史計畫，派遣社區聯絡人分赴全國各地，採訪胡士托見證者。

目前為止，巴索森林博物館已建立超過500份口述歷史檔案，並且還有許多在整理建檔中，預計明年會陸續發表。

博物館 紐約上州 馬拉松

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