專家示警：情緒壓力 心臟病隱形殺手

編譯周靜芝/即時報導
規律運動、戒菸及避免暴飲暴食，是常被提到的健康生活關鍵，但專家揭露了一個常被忽視的心臟問題主因：情緒壓力。示意圖。（圖／123RF）
心臟科醫師指出，熱中社交活動有助心臟健康。每日郵報報導，心臟疾病可能影響任何人，更是美國人的主要死因；根據疾病管制與預防中心（CDC）的數據，每34秒就有一人死於心臟相關疾病。儘管如此，仍有方法可降低風險。

規律運動、戒菸及避免暴飲暴食，是常被提到的健康生活關鍵，但專家揭露了一個常被忽視的心臟問題主因：情緒壓力。心臟病專家羅伊·齊格斯坦（Roy Ziegelstein）指出，壓力無法完全避免，但可試著減少接觸壓力源。

此外，還能提升應對壓力的能力，這代表積極建立社交接觸，避免孤立。齊格斯坦說，美國許多人處於相當程度的社交孤立，缺乏親友互動將產生不良影響。他強調，心臟健康不僅與生理狀態有關，更涉及情緒健康。

齊格斯坦說，現今社會中，人們日益陷入社交孤立，且越來越多證據顯示，缺乏社交連結會對情緒與身體健康產生負面影響。儘管他承認難以量化個人社交連結的匱乏程度，但研究已證實社交孤立與憂鬱等負面情緒有關。

他表示，憂鬱情緒已確知會對心臟造成損害，也被視為心臟病風險因子之一，其危害程度與高膽固醇或高血壓相當。

齊格斯坦指出，養成日常健康習慣（如規律運動）並注重攝取高纖維與全食物，對整體心臟健康十分重要。他表示，行為與生活方式的改變並非易事，這是個漸進的過程。

儘管沒有所謂的「完美」飲食方案，心臟病專家布萊德利·舒爾（Bradley Serwer）指出，純素飲食是最佳選擇，但他理解這並非人人能做到。對於不願放棄動物性食物的人，他推薦鮭魚，因其富含omega脂肪酸且是優質蛋白來源。他說，他鼓勵患者避免食用紅肉，特別是脂肪含量較高的肉類。

