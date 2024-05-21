人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

底特律。Image by ARTEK from Pixabay

精明的購屋者都知道，在尋找完美目標的過程中，地點幾乎決定一切。理財網站Go Banking Rates指出，在決定售屋時，城市的人口數也會影響房屋的價值。

金融網站Insider Monkey根據貸款公司房地美（Freddie Mac）的調查指稱，人口縮減城市的房價 平均貶值2.7%，而人口增長城市的房價平均上漲3.8%。

人口縮水還可能帶來其他經濟上的副作用，包括消費支出減少、商家減少與工作職缺的流失。如果想搬到經濟發展前景較佳的城市、提高房屋投資增值機會，最好避開以下這五個城市：

1. 密西根州 - 底特律（Detroit）

自1950年代底特律成為全美第五大城市以來，人口已減少了61%。Insider Monkey的數據顯示，在過去五年中，當地人口平均減少了7.83%。

雖然底特律的住宅價格在2023年躍升了23%，在過去七年裡，房價就翻兩番，房市迄今未隨人口減少而蕭條，但並不代表這種趨勢會一直持續下去。現在購買底特律的房屋，可能的結果是在未來幾十年內售屋時，將損失一筆錢。

Insider Monkey報導，儘管伯明翰氣候溫暖，距風景如畫的格爾夫海岸（Gulf Shores）不到300英里，但其人口數在過去五年中仍以7.7%的速度持續下降。

房地產交易網站雷德芬（Redfin）的數據顯示，伯明翰的房價雖仍在上漲，但中位數比全國平均低52%。房屋在市場平均停留時間為46天，平均售價比要價低3%；如果此一趨勢沿續，伯明翰的房屋可能會越來越難售出。

3. 密蘇里州 - 聖路易（St. Louis）

聖路易在過去五年中由於各種因素導致人口流失7.14%。根據雷德芬的統計，聖路易的房價已開始走跌，2024年3月較去年同期平均下降了3.9%。

4. 馬里蘭州 巴爾的摩（Baltimore）

根據Insider Monkey的數據，巴爾的摩的人口數在過去五年中減少了6.82%，創下1910年代以來新低。然而，巴爾的摩尚未成為房價下跌的受害者；鄰近華府，是當地房屋能保值的主要原因。雷德芬的數據顯示，巴爾的摩房價自去年以來上漲7.6%；不過隨著人口的不斷減少，房價可能無法一直維持在高檔。

克利夫蘭的人口數在過去五年中下降了6.2%。2023年3月至2024年3月間，當地房價上漲了24.5%，這可能是經濟復甦的跡象。房屋銷售速度也在加快，與去年春季的41天相比，今年同期的銷售天數僅33天。不過，最好別在這座城市的房產上投入太多錢，因為若想在未來數十年內脫手，可能會被套牢。