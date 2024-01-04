愛烹飪的人必備 數位溫度計12 萬人愛

ThermoPro TP03電子即時讀取肉類溫度計。圖取自Amazon.com

烤肉時總得注意，既不能煮過頭，又必須確保已經熟透，現在有了「ThermoPro TP03電子即時讀取肉類溫度計」(Digital Meat Thermometer)的幫助，藉由測量食物溫度，輕鬆助人完美、安全地完成料理。

ThermoPro TP03測量快速、精準，大受歡迎，超過12萬4000名消費者在亞馬遜 網站留下評論，獲得4.6顆星的高評價，此外，現在亞馬遜特價只要14元！(原價21元)

ThermoPro TP03有一個3.9吋的探針，通過高精準度的感應器，可在短短幾秒內獲得溫度讀數，確保在等待查看溫度期間不讓牛排變成橡膠般的口感。

溫度計的測量範圍為–58°F至572°F(約–50°C至300°C)，配有容易讀取的背光LCD顯示器，另外還有可省電的動作感應睡眠／開啟功能，以及三秒的反應時間，讓您盡快獲得結果。

內置的磁鐵可讓溫度計吸附於冰箱上，也可以用附帶的鉤子掛起來，不需要擔心耗盡電池電量；溫度計在10分鐘不使用後將自動關閉。

除了肉類，還能拿來測量麵包、蛋糕的熟度，也可以用來檢查咖啡 、牛奶 、冷飲、甚至是製糖的溫度。

一個滿意用戶表示：「我是專業廚師，蛋糕或麵包等等都可以測量，讓人自信、準確地烹飪。設計很棒，操作容易。」

另一則評論留言：「我已經使用這個溫度計一段時間了，這個讀數與朋友帶來的兩種不同溫度計相符，讓煮飯更精確，我原以為我主要會用於燒烤和煎牛排，但現在我還用它測量發酵麵糰的熟度、檢查酵母菌起種的水溫，甚至還能拿來重複確認家裡各個區域的溫度，以檢查家裡的恆溫器運作。最棒的特點是溫度計背面的磁鐵，可以把它貼在冰箱門上，永遠不會弄丟。」