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這5種飲料 營養師：降血壓效果不輸綠茶

編譯周靜芝/即時報導
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石榴汁。圖：pixabay
石榴汁。圖：pixabay

高血壓會增加罹患心臟病中風及其他心血管併發症的風險，營養師萊博維茲（Dani Lebovitz）指出，包括飲食習慣在內的生活方式，在血壓管理中扮演重要角色；飲食會影響身體的水分儲存量、鈉和鉀等重要礦物質的平衡、血管功能，以及發炎與腸道健康等整體健康因素。Eating Well網站報導，綠茶因對血壓的益處受到矚目，但它並非唯一有幫助的飲品，營養師推薦以下5種飲品，亦有助於控制血壓。

1. 西梅汁

儘管關於西梅汁與血壓的研究有限，但西梅汁含有與心臟健康及降低血壓相關的化合物。西梅是抗氧化劑、鉀和膳食纖維的絕佳來源，一杯西梅汁可提供2.5克膳食纖維與707毫克鉀，相當於女性每日建議鉀攝取量的27%。萊博維茲說，研究顯示較高的膳食纖維攝取量與較佳的血壓及心血管健康有關，且新證據指出，腸道微生物群在血壓調節中也扮演著重要角色。

西梅汁是維持血壓穩定的方便選擇。萊博維茲說，許多品牌都提供方便的單份罐裝產品，既可輕鬆存放，也能隨手放入午餐袋，或搭配早餐享用，無需過多準備。

2. 洛神花茶

洛神花茶是種清爽的草本飲品，可熱飲或冷飲。洛神花茶中的多酚有助於放鬆血管，從而降低血壓；此外，洛神花可能抑制參與血壓調節的酵素，有助降低血壓。

萊博維茲建議，將洛神花茶浸泡5至10分鐘，以充分釋放風味和有益的植物化合物；在炎熱夏季，其酸甜的風味搭配冷凍莓果的冷飲，格外美味。

3. 石榴汁

營養師布魯爾（Payton Brewer）指出，石榴含有安石榴苷（punicalagins）與花青素等抗氧化劑，這些成分有助維持動脈彈性，並能抑制影響血壓的血管收縮素轉換酶（angiotensin-converting enzyme）。研究顯示，定期食用石榴與降低收縮壓和舒張壓有關。

布魯爾建議，選擇無添加糖的100%石榴汁，如果酸味太強，可以用氣泡水稀釋。

4. 甜菜根汁

甜菜根是膳食硝酸鹽的重要來源。萊博維茲表示，人體會將這些物質轉化為一氧化氮，有助於血管放鬆與擴張，使血液能更順暢流動。研究顯示，高血壓患者每日飲用甜菜根汁，可顯著降低收縮壓。

每天僅需飲用2.5至8盎司的甜菜根汁，便能對血壓與心臟健康產生明顯效果。甜菜根汁中的硝酸鹽含量因產品類型（鮮榨或濃縮）而異，務必選擇鮮榨甜菜根汁，以確保更好的效果。

萊博維茲指出，甜菜根汁具有濃郁的天然風味，正因其風味強烈，不妨與蘋果汁等其他果汁混合，或搭配檸檬、生薑等帶有辛香風味的食材。

5. 柳橙汁

柳橙含有橙皮苷（hesperidin）這一黃酮類化合物，其抗氧化與抗發炎特性已受認定。營養師馬納克（Lauren Manaker）說，研究發現對於高血壓前期及第一期患者，每天飲用約16盎司柳橙汁或添加橙皮苷的柳橙汁，持續12周後，可降低收縮壓和脈壓；研究人員還指出，富含橙皮苷的柳橙汁在單次攝取後便展現出即時效益，長期持續攝取效果會更加顯著。

每天喝兩大杯果汁的份量相當大，為了攝取膳食纖維，最好選擇吃整顆水果。不過，早餐或運動後作為恢復飲品，享用一小杯柳橙汁，對血壓控制或許是不錯的選擇。

精華 FAQ

  • 文章推薦西梅汁、洛神花茶、石榴汁、甜菜根汁與柳橙汁，認為這些飲品可能透過抗氧化、促進血管放鬆或補充鉀等方式，幫助控制血壓。

  • 西梅汁富含膳食纖維、鉀與抗氧化物，研究顯示高纖飲食與較佳血壓及心血管健康相關，且腸道微生物群也可能參與血壓調節，因此被視為有潛力。

  • 文章建議選擇無添加糖的100%果汁，甜菜根汁以鮮榨較佳，柳橙汁則宜少量飲用並盡量吃整顆水果，以免攝取過多糖分而失去健康效益。

高血壓 心臟病 中風

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