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12種「傷身食物」過了45歲別再碰

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。（美聯社）
有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。（美聯社）

你二十多歲時吃的食物，到了四十多歲可能就幫不了你太多了。事實上，有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。

根據Eat This， Not That報導，被譽為「飲食女神」的營養師Tara Collingwood列出了45歲以後最該避免的12種食物：

1.含糖飲料（如汽水、能量飲料、加糖咖啡）

原因：Collingwood指出，這些飲料會「導致血糖飆升，促進腹部脂肪堆積，並提高罹患第二型糖尿病的風險」。

更好的選擇：水、花草茶或加檸檬的氣泡水。

2.加工肉類（如培根、香腸、熱狗）

原因：「這類肉品含有高量飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽，會增加罹癌與心臟病風險。」

更好的選擇：烤雞肉、火雞或魚類等低脂蛋白。

3.精製碳水化合物（如白麵包、白義大利麵、甜點和包裝烘焙品）

原因：精製碳水易被快速消化，導致血糖迅速升高又驟降，容易造成體重增加。

更好的選擇：燕麥、藜麥、全麥麵包等全穀類。

4.油炸食物（如薯條、炸雞翅、洋蔥圈）

原因：富含反式脂肪及高熱量，會「促進發炎並增加心臟疾病風險」。

更好的選擇：改以烘烤、炙烤或氣炸的方式烹調。

5.酒精（尤其是過量飲酒）

原因：酒精「會降低新陳代謝、影響睡眠，加重肝臟負擔，並促進腹部脂肪堆積」。

更好的選擇：不必完全戒酒，但建議女性每日不超過一杯，男性不超過兩杯。

6.高度加工零食（如薯片、餅乾、椒鹽脆餅）

原因：這些食品含有大量鹽分及不健康脂肪，容易引起水腫和高血壓，且不易產生飽足感。

更好的選擇：堅果、種子或自製無油爆米花。

7.含糖穀物（即使標榜健康的品牌也不例外）

原因：這類穀物含糖量高、纖維少，容易導致體重增加及胰島素阻抗。

更好的選擇：燕麥、無糖麥片或高纖維穀物。

8.反式脂肪（包括氫化油製品、瑪琪琳和包裝甜點）

原因：反式脂肪會提升壞膽固醇（LDL），降低好膽固醇（HDL），與心臟病密切相關。

更好的選擇：仔細閱讀成分標示，避免含有「部分氫化油」的產品。

9.全脂乳製品（如全脂牛奶、全脂起司）

原因：飽和脂肪含量高，可能影響心臟健康並提高膽固醇。

更好的選擇：適量選擇低脂或脫脂乳製品。

10.罐頭湯（方便但不健康）

原因：鈉含量極高，容易引起脹氣、高血壓及增加心臟疾病風險。

更好的選擇：自製湯品，使用新鮮食材與香料調味。

11.加糖調味優格（如水果風味優格）

原因：通常含大量添加糖與人工香料，容易引起血糖波動並增加體重。

更好的選擇：選擇原味希臘優格，搭配新鮮水果或少量蜂蜜。

12.果汁（即使是100%純果汁）

原因：天然糖分高，缺乏水果中的纖維，會快速提升血糖。

更好的選擇：直接吃整顆水果。

血糖 心臟病 高血壓

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