12種「傷身食物」過了45歲別再碰

有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。（美聯社）

你二十多歲時吃的食物，到了四十多歲可能就幫不了你太多了。事實上，有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。

根據Eat This， Not That報導，被譽為「飲食女神」的營養師Tara Collingwood列出了45歲以後最該避免的12種食物：

1.含糖飲料（如汽水、能量飲料、加糖咖啡）

原因：Collingwood指出，這些飲料會「導致血糖 飆升，促進腹部脂肪堆積，並提高罹患第二型糖尿病的風險」。

更好的選擇：水、花草茶或加檸檬的氣泡水。

2.加工肉類（如培根、香腸、熱狗）

原因：「這類肉品含有高量飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽，會增加罹癌與心臟病 風險。」

更好的選擇：烤雞肉、火雞或魚類等低脂蛋白。

3.精製碳水化合物（如白麵包、白義大利麵、甜點和包裝烘焙品）

原因：精製碳水易被快速消化，導致血糖迅速升高又驟降，容易造成體重增加。

更好的選擇：燕麥、藜麥、全麥麵包等全穀類。

4.油炸食物（如薯條、炸雞翅、洋蔥圈）

原因：富含反式脂肪及高熱量，會「促進發炎並增加心臟疾病風險」。

更好的選擇：改以烘烤、炙烤或氣炸的方式烹調。

5.酒精（尤其是過量飲酒）

原因：酒精「會降低新陳代謝、影響睡眠，加重肝臟負擔，並促進腹部脂肪堆積」。

更好的選擇：不必完全戒酒，但建議女性每日不超過一杯，男性不超過兩杯。

6.高度加工零食（如薯片、餅乾、椒鹽脆餅）

原因：這些食品含有大量鹽分及不健康脂肪，容易引起水腫和高血壓 ，且不易產生飽足感。

更好的選擇：堅果、種子或自製無油爆米花。

7.含糖穀物（即使標榜健康的品牌也不例外）

原因：這類穀物含糖量高、纖維少，容易導致體重增加及胰島素阻抗。

更好的選擇：燕麥、無糖麥片或高纖維穀物。

8.反式脂肪（包括氫化油製品、瑪琪琳和包裝甜點）

原因：反式脂肪會提升壞膽固醇（LDL），降低好膽固醇（HDL），與心臟病密切相關。

更好的選擇：仔細閱讀成分標示，避免含有「部分氫化油」的產品。

9.全脂乳製品（如全脂牛奶、全脂起司）

原因：飽和脂肪含量高，可能影響心臟健康並提高膽固醇。

更好的選擇：適量選擇低脂或脫脂乳製品。

10.罐頭湯（方便但不健康）

原因：鈉含量極高，容易引起脹氣、高血壓及增加心臟疾病風險。

更好的選擇：自製湯品，使用新鮮食材與香料調味。

11.加糖調味優格（如水果風味優格）

原因：通常含大量添加糖與人工香料，容易引起血糖波動並增加體重。

更好的選擇：選擇原味希臘優格，搭配新鮮水果或少量蜂蜜。

12.果汁（即使是100%純果汁）

原因：天然糖分高，缺乏水果中的纖維，會快速提升血糖。

更好的選擇：直接吃整顆水果。