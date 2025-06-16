5分鐘不開火早餐食譜 酪梨蛋沙拉配生菜拌勻就開吃

網友分享快速又健康的早餐做法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

現代人生活節奏加快，早晨時間成為最被壓縮的一環，早餐既要營養又要快速，成為不少上班族與學生族群的共同需求。網友「一袋麥香奶茶」近日在小紅書 上分享一款「不用火也能做出來」的健康早餐，使用簡單食材，五分鐘內就能完成，吸引眾多網友按讚與留言，也掀起一波「極簡飲食」的實用風潮。

這道料理主要使用兩顆水煮蛋、新鮮酪梨 半顆、切丁的小黃瓜，加上適量的美乃滋、沙拉醬與黑胡椒粉調味，接著用叉子將雞蛋 壓碎並與其他食材混合均勻。完成後的蛋沙拉色澤濃郁、口感濃稠，該網友以大片生菜包裹食用，省去吐司或碳水主食，整體清爽無負擔。從備料到拌勻僅需數分鐘，免開火、免洗鍋，對於講求效率的生活來說極具吸引力，也展現了「快速但不隨便」的健康飲食觀。

影片吸引來自世界各地的觀眾參與討論，不少外國網友關注食材組成，其中有人詢問：「除了美乃滋的另一種白色醬是什麼？是優格嗎？」另有網友猜測可能是希臘優格，也有人建議：「只用酪梨就足以替代美乃滋和酸奶，若想更健康，可以用橄欖油取代。」還有人指出：「加點酸奶油、白芝麻、塔巴斯科辣醬和山胡椒油會更香！」顯示出這道料理的彈性極高，能因應個人口味進行調整。

不過也有不同意見指出「用了美乃滋就不算健康」，對此其他網友則回應：「少量攝取任何食材都是可以的，關鍵是份量和頻率。」另有留言表示「這份餐點看起來接近正餐熱量，不太像點心」，也有人補充「差不多將近 400 大卡」。此外，關於「五分鐘早餐」的說法也引發討論，有網友指出「如果還要煮蛋的話根本不只五分鐘」，但也有人幽默回應「可以直接買現成的水煮蛋就好」。

留言區也不乏正向反饋，有人直呼「看起來太好吃了」、「這組合讓人餓了」，甚至有人加碼建議「加點鮪魚更完美」、「拌入肉末或海苔碎也很讚」。

▼觀看影片可點選「酪梨雞蛋沙拉@小紅書」