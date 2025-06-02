白開水喝膩了？7種補水飲料更好喝

7種有助於補水的飲料，讓你在保持水分的同時，也能享受不同風味。（圖／123RF）

白開水雖然健康，但喝久了難免讓人感到乏味。然而，保持充足水分對身體健康至關重要。幸運的是，除了白開水之外，還有許多飲品也能有效補充體內水分。根據Real Simple報導，以下7種有助於補水的飲料，讓你在保持水分的同時，也能享受不同風味。

每天需要多少水？

人體每天透過排汗、呼吸等自然機能流失水分，因此持續補水至關重要。所需水量會依年齡、活動量及整體健康狀況而有所不同。根據美國國家科學、工程與醫學院建議，女性每日應攝取約2.7公升水分，男性則約需3.7公升，這些水分可來自飲品與食物，並不全然依賴白開水。

．椰子水

椰子水富含天然電解質，如鈉、鉀、鈣與鎂，能幫助維持體液平衡，是清爽又健康的補水選擇。佛羅里達乳品協會發言人、註冊營養師 Gisela Bouvier 表示，「這些電解質能協助調節細胞與器官間的液體流動，而椰子水中的鉀含量，對心臟健康也可能有益。」

牛奶除了含有高比例的水分（約89%），還富含鈣、鉀、鈉等電解質，搭配碳水化合物與蛋白質，能幫助身體更有效地保留水分。Bouvier 解釋，「牛奶中的鈉與鉀有助於水分在細胞內外間的流動；碳水化合物則促進鈉與水的吸收；蛋白質則能延緩水分排出，讓補水效果更持久。」

牛奶含有13種必需營養素，是運動後補充營養與水分的理想選擇。運動量較大的人可選擇含糖量較高的巧克力牛奶，有助於迅速恢復體力。

．豆漿

對乳糖不耐或遵循植物性飲食的人來說，強化豆漿是營養成分與牛奶相近的替代品。豆漿含有完整的植物性蛋白質與九種必需胺基酸，水分含量也高達94%，是優質的補水選擇。

Bouvier 指出，「豆漿中的電解質能維持體液平衡，蛋白質與脂肪則有助於延緩水分吸收與排出，延長補水效果。同時，豆漿的高蛋白特性也能延長飽足感並延緩胃排空。」

．花草茶

花草茶由乾燥花草、水果或香料沖泡而成，多數為無咖啡因，既能補水也無熱量負擔。註冊營養師 Sheri Gaw 表示，「不加糖的花草茶除了能補充水分，還可能具備舒緩壓力、抗發炎、降血壓等好處。」

她補充，「花草茶富含多酚，這些植物化合物具備抗癌、抗菌、抗病毒與提升免疫力的潛力。」

．骨頭高湯

雖然不常被視為補水飲品，骨頭高湯其實是一種出乎意料的水分來源。主要由水與鹽組成，含有大量電解質，尤其是鈉。Gaw 解釋，「鈉能促進水分進入細胞，有助於維持體液平衡。」

此外，骨湯還含有鈣、鎂等礦物質及維生素 A、B、K、E 和膠原蛋白。不過，她也提醒，有高血壓、心臟病 、糖尿病 或腎臟問題的人，應控制攝取量，以免攝入過多鹽分造成健康風險。

．運動飲料

運動過程中會大量流失電解質，運動飲料透過水分、糖分與電解質的組合，能迅速補充能量並加速水分吸收，特別適合長時間運動或高溫環境下飲用。

然而，日常補水時不建議依賴這類飲品，因其含糖量普遍偏高，電解質攝取過多也可能造成身體負擔。

．水果風味水

在白水中加入水果片、香草或柑橘等天然成分，不僅提升口感，也能讓人更願意在日常中多喝水。這類風味水還可能促進消化，是取代含糖飲料的理想選擇。

建立喝水習慣

無論補水的方式有多少變化，白開水依然是最理想的補水來源。Bouvier 強調，「水是最容易取得、最容易被身體吸收的補水方式，也是生理功能運作不可或缺的基礎。」

在忙碌生活中，我們常常忘了補水，但養成定時喝水的習慣，對維持健康至關重要。選擇多樣化的補水飲品，不僅能讓你喝得更開心，也讓補水這件事變得輕鬆又有效。