米飯、麵包也能變超級食物 怎麼辦到的？

麵食。Image by beemde from Pixabay

碳水化合物有著正、反兩面評價，一方面，它們是人體主要能量來源，為大腦與身體提供動能，度過工作日或完成運動；另一方面，它們常被視為導致高血糖 或體重增加的禍首。

財星（Fortune）雜誌報導，這是因為簡單碳水化合物，如白麵包與馬鈴薯，在大量食用或未與蛋白質、蔬菜搭配時，會引起血糖快速飆升（雖然飯後散步可以緩解）。血糖的飆升和隨後的下降會影響身體感覺與整體能量水平。長期反覆出現血糖飆升和持續高血糖，還會增加罹患心血管疾病 、胰島素阻抗與糖尿病 的風險。

但麵包、米飯、馬鈴薯與麵食中，有一種隱藏的營養素「抗性澱粉」（resistant starch），可幫助減輕碳水化合物帶來的不良影響。

什麼是抗性澱粉？

根據約翰霍普金斯大學的說法，抗性澱粉是一種碳水化合物，它在小腸中不易被消化，而在大腸中發酵；避免在小腸中被消化可讓血糖不致急劇上升，而大腸中的發酵過程則有助於澱粉作為益生元，提供腸道中益菌養分。

研究顯示，抗性澱粉可改善腸道健康與血糖調節、有助減輕體重、改善胰島素阻抗、降低發炎。約翰霍普金斯大學還指出，抗性澱粉其他好處，包括增加飽腹感、治療與預防便秘、降低膽固醇、降低大腸癌風險，以及因為發酵過程較慢，產生的氣體較其他膳食纖維少。

一些食物天然含有抗性澱粉，如芭蕉、青香蕉、豆類、豌豆、扁豆與全穀物（燕麥、大麥）；然而在白米飯、麵食和麵包中仍然可獲得這種超級食物，只需冷卻碳水化合物即可。

抗性澱粉是在某些碳水化合物如米飯、麵食、馬鈴薯與麵包，經過烹飪、冷卻和重新加熱後形成的。這是因為當米飯等在烹飪後冷卻時，澱粉結構會發生變化，使其更難被消化，從而防止因這些食物所發生的血糖飆升。

2015年的一項研究發現，煮熟後冷卻過夜再加熱的白米飯中，抗性澱粉的含量幾乎是剛煮熟米飯的三倍。

2008年另一項研究也顯示，冷凍後解凍再烤的白麵包，其血糖反應遠低於未經此過程的麵包；類似結果也出現在麵食和馬鈴薯上。

冷卻的好處對血糖負荷（glycemic load）較低的碳水化合物也有效，例如糙米、燕麥、大麥、豆類、扁豆和全麥麵食。