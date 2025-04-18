康乃爾教授的烤雞食譜 曝外皮脆而不焦秘訣

烤雞，示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

康乃爾大學(Cornell University)是紐約州 常春藤盟校，學術地位屹立不搖，沒想到，這所名校的師生不僅會讀書，家禽學教授貝克(Robert C. Baker)還開發獨特「康乃爾雞」(Cornell chicken)，摸索出一套可讓外皮脆而不焦的簡單秘訣，為燒烤愛好者產生極大的影響。

網路媒體CNET撰稿人沃茨基(David Watsky)以專文揭開康乃爾雞的神秘面紗。

早在75年前，貝克就以基本食品科學為依據開發出美味而獨特的康乃爾雞，極獲好評，這麼多年過去，如今每當天氣變暖，仍可在康乃爾大學所在地一帶的餐廳或者自家野餐上品嚐到。

究竟，康乃爾雞有什麼絕妙之處？

根據許多人的說法，貝克歷經1950 年代廣泛配方測試後，撰寫一本有關燒烤雞的書籍，他對美國菜餚的平淡無味感到不滿，因而開發康乃爾雞，在大型野餐時大量提供美味佳餚。

眾所周知的「康乃爾雞」做法非常簡單，如今仍是備受讚譽的雞肉醃料和夏季戶外野餐食譜 ；到專業餐廳裡可選擇這道餐點，尤其是紐約州北部，此外，大學所在地、家庭野餐、美食博覽會和全國各地節慶都吃得到 。

康乃爾雞的關鍵秘訣是外皮塗上「打好的雞蛋 」，讓雞皮變脆但不燒焦；另外要搭配家禽調味料以讓味道更厚實、加醋增添風味並讓醃料更易滲透。

康乃爾雞食譜很簡單，只需要五種原料、再搭配與傳統燒烤雞類似的烹飪方法。

醃料以醋為基礎，類似於卡羅萊納風格。貝克建議使用木炭烤架，以免火焰不均而烤焦外皮。

五種原料包括帶骨雞塊、1/2杯植物油、1杯蘋果醋、1.5茶匙家禽調味料、1個打散的雞蛋、適量鹽和胡椒粉。

作法如下：

1.打散雞蛋。加入油之後再次攪拌。

2. 將所有材料放入碗中拌勻。

3. 加入雞塊拌勻。冷藏至少三小時，最多24小時。

4. 將裹上調味料的雞肉放在中高火烤架上或熱鑄鐵煎鍋裡，保留剩餘醃料。

5. 烹調15至20分鐘，每五分鐘翻面一次，將剩餘醬汁淋在雞肉上。烹調開始時，油脂應較少，烹調結束時，油脂應較多。

6.煮至內部溫度達華氏160度。

沃茨基實驗發現，用氣炸鍋(air fryer)也可烹調康乃爾雞。他依貝克教授的食譜備料，而後將一半放入氣炸鍋、另一半依傳統作法放在熱火上燒烤，結果兩種方法都奏效。傳統方法下，焦脆得更明顯，氣炸鍋則更快速、易清理。