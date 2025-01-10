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廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

編譯周靜芝 / 即時報導
燉牛肉。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay
燉牛肉。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

一種廚房中常見、價格實惠的食材，能讓燉牛肉時風味更上一層樓。烹調網站Simple Recipes撰稿人史坦崔格（Megan Steintrager）表示，沒有什麼比一鍋熱騰騰的燉牛肉更能驅走冬日的嚴寒；幸運的是，她發現一種既便宜又簡單的食材，可以讓燉牛肉風味更加濃郁。史坦崔格指出，只要加一點番茄糊（tomato paste），便可提升燉牛肉的風味，讓口感更豐富鮮美，讓人回味無窮。

為什麼燉牛肉要加番茄糊

史坦崔格說，雖然她曾用番茄糊來加強義大利麵醬與辣椒的味道，但她之所以在燉牛肉時得到此靈感，是來自名廚羅倫斯（Meredith Laurence）所寫的經典燉牛肉食譜

羅倫斯告訴史坦崔格，她在許多燉煮的食譜中都會加入番茄糊，因為它可以在不添加菜餚水分的情況下，增加風味與深度。羅倫斯表示，番茄糊是濃縮的蕃茄，即使用量很少，味道也很濃郁。

如何用番茄糊提升燉牛肉風味

與羅倫斯相同，史坦崔格也是先在大鍋或鑄鐵鍋中用油將牛肉煎至呈褐色，再將肉從鍋中取出，放入洋蔥、大蒜等配料翻炒。史坦崔格說，她會在用葡萄酒洗鍋收汁前，加入幾湯匙番茄糊，煮個幾分鐘後，繼續照食譜烹調。

她表示，在燉牛肉與其他燉菜中使用番茄糊的關鍵在於烹煮的時間要短，而不是直接將番茄糊倒入湯汁中慢燉。

羅倫斯說，由於番茄糊中的番茄已經煮熟，所以不需要再煮，但將它與洋蔥、蒜頭、香草植物與香料一起炒，確實能提升風味，並帶出更多香氣與甜味。

有科學基礎的烹煮原理

羅倫斯的燉牛肉食譜美味背後有科學依據，她表示，她在菜餚中加入食材時，總會想到味道可能是水溶性、脂溶性或醇溶性；這表示當與這些不同的液體結合時，會產生不同的味道。

羅倫斯指出，當在加入湯汁前，先將番茄糊放入油中翻炒，所得到的風味與直接將番茄糊攪拌至鍋中所得到的風味是不同的；而加入酒，則會帶出不同的味道。她說，番茄中含有可溶解於酒精的味道，因此在番茄糊中加入紅酒，也有助提升燉牛肉的風味。

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