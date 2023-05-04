水果五迷思 恐礙你減重

水果。Image by romanov from Pixabay

吃水果到底能不能幫助減肥，眾說紛紜，該怎麼吃，以及有哪些水果是適合減肥的，讓我們來聽聽營養學家的專業說法，解讀關於水果和減肥的五大迷思。

迷思一：減肥不該吃水果，因為水果含糖量高

營養師帕特爾（Reema Patel）說，水果中的天然糖分(果糖)和食品中添加的糖分不同，對人體無害，且要大量攝取果糖並不容易，所以對多數人來說，水果中的含糖量是安全的。水果同時也是最有營養的食物之一，含有豐富營養素，像是維生素、礦物質、抗氧化劑和膳食纖維；水果的高含水量還能幫助控制食慾，維持飽足感。

迷思二：水果富含碳水化合物，會讓人發胖

營養師艾薩尼（Roxana Ehsani）指出，水果的碳水化合物是來自膳食纖維的健康碳水化合物，有助維持腸道健康，長時間維持飽足感，促進規律的排便且有助保持血糖 水平。飲食中的膳食纖維越多，減肥效果就會越好，但就算減肥，也沒必要刻意避免碳水化合物，因為碳水化合物為大腦和身體提供能量，並支持身體機能與活動。

迷思三：酪梨讓人發胖

酪梨因為富含脂肪，經常被要減肥的人從飲食清單中剔除。但是帕特爾表示，減肥不能吃脂肪是錯誤的觀念。研究指出，固定攝入好的脂肪(像是酪梨)，能幫助控制食慾，長時間維持飽足感與滿足感，這樣反能減少零食和整體食物量的攝入。

迷思四：混和水果打成汁會破壞纖維並減少營養

水果混在一起打成汁、做成冰沙並不會破壞纖維或改變其營養特性。營養師馬可利斯（Carolina Margolis）稱，在接觸到空氣後的確會因為氧化而營養流失，但氧化過程要造成影響，至少得要1個小時。

迷思五：水果不該空腹食用

空腹吃水果，會讓水果在胃中停留腐爛，減緩其他食物消化速度，導致脹氣、腹脹和消化問題，「在胃中腐爛」的說法是錯誤的觀念。馬可利斯指出，我們的胃內部是酸的，多數微生物在胃酸中都存活不下去，更別說是腐爛了。

蘋果 和柑橘類等水果富含可溶性纖維，會在腸道中吸收水分，形成一種凝膠，減緩消化，但這並非是壞事。水果纖維能讓人感到飽足，且防止飯後血糖升高，有助控制食慾和體重。