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每天固定吃半杯冰淇淋 罹患代謝疾病風險反而較低

編譯組/綜合報導
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「冰淇淋悖論」（ice cream paradox）相關研究發現，儘管冰淇淋含有...
「冰淇淋悖論」（ice cream paradox）相關研究發現，儘管冰淇淋含有脂肪與糖分，但每天固定吃大約半杯冰淇淋的人，罹患代謝性疾病的風險反而較低。（取材自pexels.com@Ali Dashti ）

紐約郵報報導，隨著「全美冰淇淋日」（National Ice Cream Day）於19日登場，許多知名連鎖餐飲紛紛推出免費好康，其中也包含了深受大眾喜愛的指標性品牌。與此同時，專家們也首度公開「獨家內幕」，揭開這款消暑甜品如何為健康帶來正面效益。

長期以來，冰淇淋一直被視為高糖、高脂肪、高熱量的「垃圾食物」代表。大眾普遍認知中，攝取過多添加糖與不健康脂肪，會大幅增加罹患糖尿病心臟病的風險。然而，打開一桶Ben & Jerry's冰淇淋大快朵頤，結果卻可能恰恰相反。

研究人員將這種現象稱為「冰淇淋悖論」（ice cream paradox）。研究發現，儘管冰淇淋含有脂肪與糖分，但每天固定吃大約半杯冰淇淋的人，罹患代謝性疾病的風險反而較低。

不僅如此，幾項大型觀察性研究也指出，規律食用冰淇淋與降低第二型糖尿病或心血管疾病的罹患率之間，存在著某種關聯性。雖然確切原因尚無定論，但科學家推測，這可能與乳製品中的「乳清蛋白」有關，該成分有助於調節體內的血糖水平。

不過，在您衝向冰箱之前，必須先釐清一點：能預防糖尿病的，絕對不是冰淇淋裡面的糖和脂肪。

科學家認為，這類族群通常維持著紀律嚴明、熱愛運動的生活型態，僅將冰淇淋當作偶爾犒賞自己的甜點，因此他們的整體健康狀態本就較佳。

塔夫茨大學（Tufts University）食品與醫學研究所所長莫扎法里安（Dariush Mozaffarian）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時指出：「這引發了所謂的『反向因果關係』（reverse causation）。也就是說，身體狀況較差或擔心血糖過高的人，往往會主動避開冰淇淋。這才導致數據上看起來，像是吃冰淇淋能帶來保護效果。」

專家也強調，觀察性研究只能證實兩者之間存在「關聯性」，並不代表吃冰淇淋能直接「保護健康」。事實上，仍有大量研究得出截然相反的結論—亦即攝取冰淇淋對身體健康會產生負面影響。這些南轅北轍的研究結果正表明了，營養學研究往往會因「受試對象」與「時空背景」的不同而有所差異。

談到飲食，「均衡」與「適量」才是重中之重。一般而言，民眾的每餐盤中應調配為：二分之一的蔬菜水果、四分之一的優質蛋白質，以及四分之一的全穀雜糧。在維持營養均衡的飲食計畫中，偶爾加入一點甜食，反而能減少對零食的強烈渴望，進而有助於減重。

精華 FAQ

  • 研究觀察到每天固定吃約半杯冰淇淋者，代謝性疾病風險較低，但專家指出這多半是關聯性，可能與受試者本來就更健康、飲食更自律有關。

  • 所謂冰淇淋悖論，是指看似高糖高脂的冰淇淋，卻在部分觀察性研究中與較低糖尿病或心血管風險同時出現，實際原因可能是反向因果。

  • 專家強調飲食重點在均衡與適量，建議餐盤以蔬果、優質蛋白質和全穀雜糧為主；偶爾吃甜食可接受，但不能把冰淇淋當成保健食品。

糖尿病 心臟病 血糖

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