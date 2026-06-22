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體內維生素C濃度較高老年人 腦部更健康

編譯陳盈霖／綜合報導
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柑橘水果類富含維生素C。（Pexels）
柑橘水果類富含維生素C。（Pexels）

福斯新聞台報導，一項來自日本的最新研究顯示，體內維生素C（Vitamiin C）濃度較高的老年人，其腦部結構看起來更健康，顯示營養攝取可能在大腦老化過程中扮演重要角色。

這項發表於PLOS ONE期刊的研究，觀察2044名居住於日本弘前市（Hirosaki）受試者，他們原本參與一項探討失智症與心臟病風險研究，平均年齡69歲，61%為女性。研究團隊透過血液樣本測量受試者體內維生素C濃度，進行核磁共振（MRI）掃描分析他們的大腦灰質（gray matter）與白質（white matter）體積。

將年齡、吸菸習慣、糖尿病及其他生活型態等因素納入矯正後，研究人員仍發現「維生素C濃度較低者，其腦組織體積似乎較小，大腦網絡結構模式也較弱。」

日本弘前大學醫學研究所（Graduate School of Medicine at Hirosaki University）放射線醫學系助理教授新宅（Tomohiro Shintaku）說︰「我們的研究表明，當老年人血液中維生素C濃度較高時，其大腦結構（尤其是灰質）保存得較為完整，大腦預設模式網絡（Default Mode Network，DMN）內部連結更強。」DMN是大腦至關重要的網絡，與記憶及認知功能密切相關。

新宅並補充，儘管過去已知富含維生素C的飲食有助降低認知衰退風險，但這項研究首度直接證實：實際的血液數據中，維生素C濃度與DMN結構連結存在關聯性。阿茲海默症（Alzheimer's）和憂鬱症（Depression）等疾病，經常會影響DMN。團隊亦表示，相較於只仰賴飲食問卷推估維生素C攝取量，直接測量血液中的濃度能提供更精確結果。

新宅指出︰「最令人驚訝的是，我們能在一個2000多名老年人的群體中，觀察到維生素C這個單一的營養素，與大規模大腦網絡間有如此清楚的關聯性，凸顯日常飲食習慣對大腦結構可能有顯著影響。」該研究也強調，由於人體無法自行合成維生素C，從日常飲食中攝取足夠的量相當重要，「如多攝取柑橘類水果、莓果、蕃茄與綠色蔬菜等，可能都是有效攝取維生素C的方式，幫助在老化過程中維持腦部健康。」

然研究人員也坦言，該研究仍有限制。這是項觀察性且橫斷面研究，僅能證明兩者間存在關聯，但無法證明因果關係。「此研究發現，血液中較高的維生素C濃度與大腦健康指標相關，但該研究不能證明維生素C可預防認知衰老，也無法證明補充維生素C保健品能改善腦部健康。」

精華 FAQ

  • 研究發現，老年人血液中維生素C濃度較高時，大腦灰質保存較完整，且預設模式網絡的內部連結也較強，顯示腦部結構與功能指標較佳。

  • 團隊分析2044名日本弘前市受試者，平均年齡69歲，先以血液樣本測量維生素C濃度，再透過MRI掃描評估灰質與白質體積，並校正多項生活因素。

  • 不能。研究屬於觀察性橫斷面設計，只能說維生素C濃度與腦部健康指標相關，無法證明因果，也不能證實補充維生素C保健品一定能改善腦部健康。

日本 心臟病 糖尿病

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