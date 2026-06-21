失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

專家指出，問題不只是「聽不見」，而是「聽不清楚」，這顯示大腦在處理聲音資訊時已出現困難。（示意圖取自Unsplash/Alexas_Fotos）

KTLA電視台報導，隨著人口老化，美國阿茲海默症 （Alzheimer's disease）患者人數預計到2060年將增加一倍。最新研究正逐漸揭開認知功能衰退與阿茲海默症的早期警訊，其中聽力下降被認為是值得關注的重要風險因素之一。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）流行病學副教授Jennifer Deal表示，多項公共衛生研究發現，聽力損失會影響大腦功能，且長期而言與較高的阿茲海默症風險存在穩定關聯。

她指出，問題不只是「聽不見」，而是「聽不清楚」。有些人雖然能聽見別人說話的聲音，卻無法清楚辨識字詞內容。例如英文單字「sphere」可能被誤聽成「ear」，顯示大腦在處理聲音資訊時已出現困難。

目前科學界尚未完全釐清聽力下降與阿茲海默症之間的關聯機制。Deal表示，其中一種可能性是，聽力問題會降低人際互動意願，導致社交孤立，而缺乏社交活動又可能進一步加速認知能力退化。

至於使用助聽器是否有助降低阿茲海默症風險，目前研究結果仍不一致。不過，部分研究顯示，改善聽力狀況可能對維持認知功能有所幫助。

專家強調，阿茲海默症風險並非由單一因素造成。約翰霍普金斯大學心理健康系教授Adam Spira表示，目前研究顯示，睡眠品質與大腦健康密切相關。睡眠時間不足、品質不佳，或整夜睡眠斷斷續續等情況，都可能增加未來認知功能衰退及阿茲海默症風險。

他指出，睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）也值得特別注意。這種常見疾病會在睡眠期間反覆阻塞呼吸道，不僅影響睡眠品質，也可能提高罹患阿茲海默症風險。

除此之外，研究還發現多種健康問題與阿茲海默症風險增加有關，包括高血壓、糖尿病、肥胖、憂鬱症、創傷性腦傷，以及缺乏運動等。專家表示，隨著相關研究持續進展，愈來愈多證據顯示，阿茲海默症預防並不存在單一的「神奇解方」。

Deal指出，若要真正降低失智風險，可能需要同時改善多項生活與健康因素，包括維持良好聽力、改善睡眠品質、控制慢性疾病，以及保持規律運動和社交活動等。「我們恐怕必須同時處理多種不同風險因素，才能真正降低阿茲海默症發生機率。」