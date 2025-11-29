節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升

飯後30分鐘內快走最好。專家說，節日大餐後更要動起來。（記者李怡／攝影）

感恩節 連假期間，大多數民眾少不了大魚大肉，不僅正餐豐盛，還有接連數日的甜點與剩菜誘惑。專家提醒，節日期間享受美食讓人心情愉悅，但為了避免久坐不動造成身體負擔，掌握飯後散步的黃金時間與方式，能有效穩定血糖 並促進消化。

醫學研究指出，飯後30分鐘內開始行走、持續20至30分鐘以上，是最能抑制飯後血糖飆升的方式，不論是否為糖尿病 患者皆適用。專家強調，任何活動都有益健康，但若想達到最佳控糖效果，掌握時間點尤其重要。

根據代謝醫學專家說法，餐後血糖上升是人體的正常反應，但對於糖尿病與糖尿病前期患者來說，若血糖長期偏高或波動劇烈，可能增加第二型糖尿病或相關併發症風險。節日餐桌上的高油脂、高醣分料理，更需要搭配適度活動來緩和血糖變化。

研究顯示，在餐後不久起身散步，能讓身體將血液中的葡萄糖更有效輸送至肌肉細胞，用於提供能量。「讓肌肉工作」就是降低血糖的關鍵。若飯後立即久坐，血糖會在短時間內大幅攀升，對代謝不利。

至於步行速度與方式，專家建議以「可邊走邊講話但略喘」的強度最為理想。尤其適合飯後全家一起外出活動。若時間有限，分段的10分鐘散步，累計起來也能達到相近效果。

感恩節及年底假期向來是血糖相關疾病急診的小高峰，部分患者因暴飲暴食導致不適前往醫院。醫師提醒，除了散步之外，節日期間仍應注意飲食節制，包括減少含糖飲料、甜點攝取，或以蔬菜增加飽足感，避免一次吃得太撐。

專家也強調不需因大餐而焦慮，享受食物本身就是節日的一部分。只要掌握飯後動一動的原則，比起完全不動，任何形式的活動都更好。在客廳走動、到街口散步，陪孩子去公園活動，都能讓身體從節日飲食中恢復平衡。

對於希望維持體重或改善代謝的民眾，醫師建議可把「飯後走一走」養成習慣，不只在感恩節期間，而是融入日常生活。長期累積下來，能顯著降低糖尿病風險，並改善睡眠、心情與整體健康。