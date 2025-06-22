減重新療法 吃藥與動刀比一比 須與醫生仔細評估

減肥藥Wegovy與Zepbound有其極限，停藥後很可能復胖。（路透）

「減肥神藥」GLP-1激發劑的出現，為肥胖者帶來全新的療法，多了一個不必切胃的方法，但到底該選那個，請看以下分析。

GLP-1全稱為Glucagon-like peptide-1，意為「類升糖素胜肽-1型」。GLP-1的受體激發劑學名semaglutide與tirzepatide，是減肥藥商品名Wegovy與Zepbound的有效成分。

•停藥復胖 是最大罩門

透過增加GLP-1的吸收，可以降低飢餓感，進而減少進食的慾望，但Wegovy、Zepbound或其他新藥的效力有限，每周必須補充一次，而且要一直維持體態，就要終生服用，停藥是復胖的最大原因。

相對地，袖狀胃切除手術或胃繞道手術是侵入性療法，術後短期會有感染、異常出血，長期可能出現營養不足，或胃被撐大而食慾增加等負面影響 。

只就結果而言，美國代謝與減肥手術協會（American Society for Metabolic and Bariatric Surgery）6月中的會議發表一份新報告。研究團隊分析服用GLP-1的3萬8545人，與動手術的1萬2540人，發現在兩年後，吃藥的體重減少5%，動刀的瘦了24%。

NBC Today整理專家說法後指出，兩者的落差，部分原因在於，吃藥的人可能吃個半年一年就停藥了，因此復胖；但手術不可逆，節食效果至少維持十年。其次，就算沒有停藥，吃藥的效果還是比手術差。

論文領銜作者布朗（Avery Brown）表示，條件完美的臨床試驗中，GLP-1的減重 效果可達體重的15%至21%，但這份研究是在沒有控制的實際環境下做的，變數很多，服藥法效果差了很多。

論文的資深作者查布拉（Karan Chhabra）則強調，越來越多醫生會開立GLP-1受體激發劑，加上直購也買得到藥，因此可能缺乏節制，所以研究的另一個目的在於提醒醫藥界，不能把藥當糖發。但他認為，多一個不開刀的選項很重要。

杜蘭減重中心內科醫師李維（Shauna Levy）也同意，因為這是第一次出現有效減肥藥。她說，GLP-1相關藥模仿至少一種胃腸賀爾蒙的效果，使人提前出現飽足感以減少進食；既然過重是種慢性症狀，患者就需要終身服藥以維持體重。Wegovy等藥原本是為糖尿病 藥而開發，降血糖 的藥本來就需終身服用。

•手術不可逆 性價比較高

領銜作者布朗說，70%的人一年內就會放棄吃藥，原因包括保險不給付、每周用藥花費太高，或誤以為達到理想體重後就不必再吃藥了。減肥藥的負面影響也是自主停藥的原因。相對而言，手術的性價比就很高，至少能瘦20%至50%，而且減重效果一直都在。另外，有胃食道逆流的患者，服用GLP-1藥物可能加重病情，手術卻能緩解症狀。

那麼，減重吃藥還是手術好？專家沒有明確的建議，只能說患者必須與醫生仔細確認。

減重醫師李維說，她通常會先問病人一個問題：「你會想要吃藥一生嗎？」很多人選擇動刀的出發點是擺脫藥物，不要再看到高血壓或膽固醇藥了，對他們來說，換成吃GLP-1藥不見得好。但超過十年後，飢餓感可能再來，不是因為胃部再生，而是殘存的胃被撐大了，手術也非完美答案。她的另一個問題是「想瘦多少？」如果想減40磅至50磅，吃藥應該都能達到；但還要瘦更多，就得考慮手術了。