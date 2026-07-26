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夏天中風不是巧合 醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水

記者沈能元／台北即時報導
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夏季高溫，中暑、脫水、血壓波動而送醫的中風患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周宗...
夏季高溫，中暑、脫水、血壓波動而送醫的中風患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，炎熱天氣高溫讓身體水分流失、血液變得較濃稠，加上血壓容易劇烈波動，若已有三高或腦血管疾病，可能增加腦中風的風險。（聯合報系資料照）

莫以為腦中風是冬天的專屬疾病，每逢夏季高溫，中暑、脫水、血壓波動而送醫的中風患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，炎熱天氣高溫讓身體水分流失、血液變得較濃稠，加上血壓容易劇烈波動，若已有高血壓、糖尿病、高血脂或腦血管疾病，就可能增加腦中風的風險。

周宗翰說，夏季人體為了散熱，血管會擴張並大量流汗，若沒有及時補充水分與電解質，容易造成脫水，使血液黏稠度增加，心血管負擔加重。此外，不少民眾長時間待在高溫戶外，隨後又立刻進入冷氣房，劇烈的冷熱溫差容易造成血管快速收縮，導致血壓瞬間升高。對於原本就有高血壓控制不佳、服用抗凝血藥物或腦血管病史的患者而言，都可能提高腦中風的發生機率。

值得注意的是，腦中風發生時常有一些警訊，包括突發性的劇烈頭痛、單側肢體無力、嘴角歪斜、說話不清楚、步態不穩、視力模糊、意識改變，甚至突然昏迷。一旦出現上述症狀，應立即撥打119送醫，把握黃金救治時間，切勿自行服藥或等待症狀改善，以免延誤治療。

周宗翰指出，不少腦中風患者術後仍可能出現肢體無力、偏癱、吞嚥困難、語言障礙、頭暈、疲倦、睡眠品質下降，甚至情緒低落等問題。除了接受神經內外科及復健科的治療外，中醫也能在病情穩定、經主治醫師評估後及早介入，協助提升恢復品質。

中醫術後調理並非取代西醫，而是作為整合醫療的一環。周宗翰說，依患者恢復狀況，透過中藥調理可協助改善疲倦、促進食慾、提升睡眠品質，幫助身體恢復元氣；針灸則可搭配復健治療，刺激神經與肌肉功能，改善肢體活動能力、降低肌肉僵硬及痙攣，有助於提升日常生活自理能力。部分患者也能藉由中醫介入，改善頭暈、肩頸緊繃及慢性疼痛等不適，提高整體生活品質。

周宗翰提醒，腦出血患者剛完成手術，不建議自行服用坊間活血中藥或保健食品，以免增加再次出血風險。是否適合接受中藥或針灸治療，仍須由神經外科醫師與中醫師共同評估，在生命徵象穩定、傷口恢復良好後，再依個人狀況安排最適合的治療方式。

為預防再次發生中風，周宗翰提出六大建議：

1. 夏天應養成規律補充水分的習慣，不要等到口渴才喝水

2. 避免長時間曝曬於烈日下，尤其上午10點至下午2點是高溫時段，更應減少戶外活動

3. 若必須外出，應穿著透氣衣物、戴帽子、防曬並適時補充電解質，避免因大量流汗造成身體負擔。

4. 高血壓患者應每天固定量測血壓，依照醫囑規律服藥，不可因天氣炎熱自行停藥或減藥

5. 平時應控制體重、減少高油、高鹽、高糖飲食，多攝取蔬菜、水果及優質蛋白質

6.維持規律運動與充足睡眠，避免熬夜及情緒劇烈波動，都有助於降低腦血管疾病風險。

周宗翰提醒，許多人以為冬天才是腦中風好發季節，其實近年夏季因高溫導致脫水、血壓不穩而送醫的案例同樣不少。尤其高齡族群、慢性病患者及曾經發生過腦中風的人，更應提高警覺。腦中風雖然來得突然，但只要平時做好血壓控制、維持健康生活型態、避免高溫環境造成身體負擔，並於術後配合完整的西醫治療及中醫整合照護，就有機會降低後遺症、提升恢復速度。

精華 FAQ

  • 因為大量流汗與脫水會使血液變得較黏稠，心血管負擔增加；再加上冷熱溫差造成血管收縮、血壓劇烈波動，若本身有慢性病，風險更高。

  • 若突然出現劇烈頭痛、單側肢體無力、嘴角歪斜、說話不清、步態不穩、視力模糊、意識改變或昏迷，應立即撥打119，不要等待自行好轉。

  • 在生命徵象穩定後，可由神經外科與中醫師共同評估，搭配中藥改善疲倦與睡眠、針灸輔助復健，並持續控制血壓、飲食、運動與作息。

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